香港前女首富撞衫小18歲南韓歌手沒輸　DIOR禮服太美被朋友問爆

▲甘比（右）出席「惜食堂」活動，穿DIOR 69,000元的高領毛衣。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲的香港前女首富、身家高達2510億元的富商劉鑾雄夫人甘比（陳凱韻），積極投身公益，經常參加關懷長者、關心幼童的慈善活動，雖然多以休閒裝扮現身，但從整體造型仍難掩貴氣，通常是一線精品品牌的當季新品上身，日前出席「惜食堂」活動，穿DIOR要價69,000元的DiorAlps限量系列毛衣，與南韓女團(G)I-DLE的24歲主唱薇娟隔海撞衫了。

▲南韓24歲歌手薇娟也撞同款DIOR毛衣。（圖／翻攝noodle.zip IG）

甘比與南韓歌手薇娟相差18歲，但DIOR這件演繹冬季運動風的DiorAlps限量系列毛衣穿在兩人身上，都顯得年輕有活力，毛衣以白色羊毛和羊絨製成，飾有 3 色幾何主題圖案，正面點綴經典Dior Star和「CHRISTIAN DIOR」標誌。

▲甘比穿DIOR黑色晚禮服出席時尚活動。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

不僅擁有當季的DIOR運動風毛衣，甘比也收藏DIOR晚禮服，日前她出席K11 MUSEA購物中心的時尚活動，她因與老公劉鑾雄的舊愛李嘉欣罕見同場而備受矚目，但兩人一前一後入場沒有碰面，她反而因黑色的晚裝優雅大方而獲好評，朋友頻頻詢問品牌，她直接在IG限時動態公布品牌是DIOR，單價至少20萬元起跳，若是高級訂製服系列的禮服甚至要價數百萬元。

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