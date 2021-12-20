明年「齊瀏海」大勢回歸！申敏兒、姜漢娜都剪　髮型師點出最美長度

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022髮型趨勢將會延續復古風潮，因此除了光澤感搶眼外，瀏海也是很重要的元素。不論從秀場或是韓星上都能看出端倪，本篇也要同場加應髮型師親授的瀏海吹整技巧。

齊瀏海趨勢

來自韓國、操刀許多拍攝造型的造型師朴桂彬（音譯）跟大家分享，今年秋冬帶有一點厚度的齊瀏海正流行，搭配直髮可以呈現復古幹練的味道、搭配極短髮則帶有男孩風；搭配捲髮則替造型增添一些輕盈、活潑的氣息。朴桂彬也表示「如果可以的話，整個蓋住額頭會是最時髦的。」





韓星齊瀏海造型

韓國idol、演員的髮型總是變來變去，但近期許多人都曾以齊瀏海造型出現，包含因為節目《Street Woman Fighter》聲名大噪的NOZE、演員姜漢娜等。

當然，像是Blackpink的LISA更是擁有招牌齊瀏海，本身就是流行趨勢的一環。





當然並非每個人都喜歡完全遮住額頭的齊瀏海，那麼也可以參考看看申敏兒的髮型，和過去的空氣瀏海會有個捲度不同，接下來秋冬的瀏海即便輕薄、髮根蓬鬆，卻是自然直順的。

吹整造型技巧

那這樣的瀏海造型該如何整理比較好呢？歐娜國際技術總監Oka表示「洗完頭瀏海一定要馬上吹乾」，除此之外他也分享了一個吹瀏海的小技巧，如果直接由上往下吹，其實反而有可能造成瀏海的髮根扁塌或瀏海分邊，建議可以整把左、右、左、右的交替吹乾，不僅瀏海會落在正確的位置，也能夠保持髮根蓬鬆。（編輯親自實測，瀏海的位置真的很正確。）

另外，韓國的髮型師朴桂英分享，在挑選洗髮精時要選擇能維持頭皮清爽的，運用離子夾造型時可先在髮根加熱、創造澎度後，直直的往髮尾帶，打造蓬鬆卻直順、且帶有光澤的瀏海造型。

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