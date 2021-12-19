2022年度色「長春花藍」超時髦！5種搭配技巧一次學　搭小碎花美到哭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Pantone每年都會依據時事話題與世界氛圍來為隔年訂下一個主題色，2021年世界的變化有多大應該無需再贅述，病毒的攻擊加速了虛擬世界的擴張，元宇宙就是一個很好的例子。從藍色所延伸出的2022代表色「Very Peri」，是參入了一點紅與紫而調製出的長春花藍色，Pantone想透過長春花藍色來表達世界正在經歷的轉換期、勉勵大家要不忘保有好奇心與想像力。

Very Peri紫色穿搭入門者

一件式、One tone單品



一開始不知道怎麼搭配紫色系的單品，選擇一件式的洋裝／連身褲，或是one tone的套裝，配件方面可以先保守地選擇黑白色系的包包與鞋款，這樣搭一組絕對不會出錯。





搭配黑白色、丹寧單品



另一個絕對不會出錯的搭法，那就是選擇一件黑白色或是丹寧單品來搭配，看似休閒的組合，卻因Very Peri的療癒色調而讓整體穿搭有了不一樣的氣質。





高段一點的穿搭控，則可以運用長春花藍色來「點綴」。一身經典的黑白穿搭，搭一雙黑色高跟鞋或是小白鞋固然很好看，不過就略顯單調，像是Camille Razat用一雙紫色的包鞋來點綴，整體的造型功力看起來就高明許多。





Very Peri紫色中階穿搭



深淺紫色的組合

來到中段班，可以嘗試更有挑戰的組合，將不同的紫色搭配在一起，其實可以把它想像成是不同灰階拼在一起的感覺，自帶仙氣濾鏡的長春花藍，透過深淺色的堆疊展現出溫柔的小姊姊氣質。

小碎花單品搭配



清新的長春花藍色，不論是色調或是名稱，都讓人聯想到春暖花開的時節。春夏時節常出現的小碎花系列，裡面經常會用到粉紫、薰衣草紫等色調，與Very Peri在顏色的搭配上看起來相當和諧，穿搭技巧簡單又不失細節。

Very Peri紫色高手穿搭



對比色搭配

說到紫色穿搭，不得不提到德國時尚部落客Leonie Hanne，所有的顏色到她身上都能變出很時髦的組合與造型。在翻閱她的Instagram會發現，Leonie Hanne滿常會使用到「紫＋綠」的對比色組合，撞色系的搭配展現出過人的穿搭品味，若是想嘗試一點大膽的顏色組合不妨可以參考看看。





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