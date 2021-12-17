交換禮物選「精品首飾」不踩雷　Chanel雙C耳環、Prada髮夾萬元入手

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

還在為2021交換禮物大會煩惱嗎？本篇搜羅各大精品牌，最低萬元起的首飾選擇，Loewe、Chanel、Prada、Dior全都在內。

3萬

Anagram銀色立體手環

以銀色金屬材質打造的Loewe立體手環，兩側綴以Anagram經典標誌。

2萬起

Loewe Anagram系列金色手鍊

吸睛度十足的金色手鍊搭配Loewe經典Anagram標誌。

Loewe Anagram金色立體垂墜式耳環

與手環同系列的垂墜飾耳環，綴以Loewe經典Anagram Logo

Chanel金屬雙CLOGO耳環

前陣子爆紅的雙C字母耳環推出全新款式，搭配光澤感金屬材質，是派對穿搭的必備行頭。



Prada水晶流蘇髮夾

面對年底不間斷的派對邀約，Prada新登場的水晶流蘇髮夾絕對能為造型增添不少亮點。

1萬起

DiorSignature A3U飛行員抗藍光鏡片墨鏡

閃耀著金色光芒的DiorSignature系列墨鏡，不論白天、黑夜都能佩戴，是跑趴必備的時髦單品。

Dior Tribales珍珠幸運星金屬耳環

將迪奧先生的幸運星作為靈感，打造成金屬材質的耳環款式，綴以珍珠耳釦細節，不論是送禮或自己配戴都合適。

CELINE金銀雙色Knot Double手鐲

精心以金、銀色金屬材質打造成雙色繩結手環，就算不是特殊節日，也適合平日外出配戴。

CELINE金色黃銅Triomphe耳墜式耳環

將CELINE經典符碼Triomphe化為耳飾，搭配耀眼的金色系材質，派對、晚宴活動必定少不了它。

Chanel金屬多圈造型幻象珍珠雙C LOGO耳骨環

如果雙C字母耳環已經購入，那下一個不妨參考Chanel全新推出的耳骨環，綴以經典雙C Logo及幻象珍珠細節，是一款氣質又個性的耳飾選擇。

Chanel金屬水晶鑲飾幻象珍珠多圈造型耳骨環

耳骨環成為近年的配飾趨勢，香奈兒特別以雙C Logo延伸，綴以幻象珍珠、金屬水晶打造成多圈造型耳骨環。

Chanel金屬水晶鑲飾雙C LOGO唇環

除了耳骨環，唇環也是本季秋冬不能錯過的時髦行頭，綴以水晶鑲飾和雙C Logo，可以隨意與造型搭配。

Bottega Veneta經典綠電話線戒指

掀起熱烈討論話題的電話線首飾系列，自然要購入呼應聖誕節的經典綠戒指。

Fendi粉色FF Logo戒指

經典FF Logo換上夢幻粉色系，打造成復古又新穎的金屬戒指。

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