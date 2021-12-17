fb ig video ETtoday search mobile

交換禮物選「精品首飾」不踩雷　Chanel雙C耳環、Prada髮夾萬元入手

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

還在為2021交換禮物大會煩惱嗎？本篇搜羅各大精品牌，最低萬元起的首飾選擇，Loewe、Chanel、Prada、Dior全都在內。

3萬

Anagram銀色立體手環

以銀色金屬材質打造的Loewe立體手環，兩側綴以Anagram經典標誌。

2萬起

Loewe Anagram系列金色手鍊

吸睛度十足的金色手鍊搭配Loewe經典Anagram標誌。

Loewe Anagram金色立體垂墜式耳環

與手環同系列的垂墜飾耳環，綴以Loewe經典Anagram Logo

Chanel金屬雙CLOGO耳環

前陣子爆紅的雙C字母耳環推出全新款式，搭配光澤感金屬材質，是派對穿搭的必備行頭。

Prada水晶流蘇髮夾

面對年底不間斷的派對邀約，Prada新登場的水晶流蘇髮夾絕對能為造型增添不少亮點。

1萬起

DiorSignature A3U飛行員抗藍光鏡片墨鏡

閃耀著金色光芒的DiorSignature系列墨鏡，不論白天、黑夜都能佩戴，是跑趴必備的時髦單品。

Dior Tribales珍珠幸運星金屬耳環

將迪奧先生的幸運星作為靈感，打造成金屬材質的耳環款式，綴以珍珠耳釦細節，不論是送禮或自己配戴都合適。

聖誕交換禮物精品首飾篇！最低萬元購入，Loewe手鍊、Chanel唇環、Prada髮夾、Dior耳環

CELINE金銀雙色Knot Double手鐲

精心以金、銀色金屬材質打造成雙色繩結手環，就算不是特殊節日，也適合平日外出配戴。

CELINE金色黃銅Triomphe耳墜式耳環

將CELINE經典符碼Triomphe化為耳飾，搭配耀眼的金色系材質，派對、晚宴活動必定少不了它。

Chanel金屬多圈造型幻象珍珠雙C LOGO耳骨環

如果雙C字母耳環已經購入，那下一個不妨參考Chanel全新推出的耳骨環，綴以經典雙C Logo及幻象珍珠細節，是一款氣質又個性的耳飾選擇。

Chanel金屬水晶鑲飾幻象珍珠多圈造型耳骨環

耳骨環成為近年的配飾趨勢，香奈兒特別以雙C Logo延伸，綴以幻象珍珠、金屬水晶打造成多圈造型耳骨環。

Chanel金屬水晶鑲飾雙C LOGO唇環

除了耳骨環，唇環也是本季秋冬不能錯過的時髦行頭，綴以水晶鑲飾和雙C Logo，可以隨意與造型搭配。

Bottega Veneta經典綠電話線戒指

掀起熱烈討論話題的電話線首飾系列，自然要購入呼應聖誕節的經典綠戒指。

Fendi粉色FF Logo戒指

經典FF Logo換上夢幻粉色系，打造成復古又新穎的金屬戒指。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

Cartier珠寶手錶入門怎麼選？Blackpink Jisoo同款解密與7大系列推薦

女大生、小資女必學「毛帽搭配術」，同色系零失誤，亮眼跳色更吸睛，點亮黯淡秋冬穿搭！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 聖誕節, 交換禮物, 精品, 飾品, 配件

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康

落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

營養師曝「4種肥肚」成因和改善法！鮪魚肚、壓力肚重點不一樣 2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人 戴口罩也要美！「早春人氣唇膏」盤點，化妝包必備 許富凱看秀初體驗認了「願嘗試女裝」　曾砸百萬治裝不手軟 Jennie外套裡只穿內衣曬傲人腹肌　超犯規「男友視角」粉絲招架不住 哈利波特劇迷必玩！　輸入生日即可獲得一句專屬「魔法語錄」 皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面