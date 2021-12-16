楊謹華近看膚質好到零細紋　「資深保養控」5招心法完整公開

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近年持續深耕戲劇的楊謹華，最近又以台戲《華燈初上》廣受矚目。之前楊謹華曾經近距離接受《美麗佳人》專訪，暢談她從23歲就開始保養、至今每天保養最久時間能花到一小時、堪稱不折不扣「資深保養控」的心得。

夠了解自己才會幸福

近距離看楊謹華，臉上膚況真的極好，不僅平滑有光澤、還幾乎沒有一絲皺紋，更多了婚後增添的幸福柔和感，對於還在尋覓愛情的人，她說：「一定要先暸解自己、疼愛自己。也許很多人聽了會覺得是老話，可是真的要讓自己準備好的話，一定要好好能愛自己，不管是外在身體或內在的心靈層面都是。像心靈可以多了解自己是怎麼樣的人、未來想要什麼樣的生活與家庭…先好好沈澱下來，去思考的過程中，心誠則靈，想像的那個人就會出現了。」當然了解自己也包括了解自己的身體與肌膚。

1.找出自己愛的運動方式

像是談起運動，「這陣子練跳舞，比我在健身房流的汗還多，因為喜歡就會很專注」，當然基本重訓鍛練核心肌群、臀部、背部的部分還是持續，但「最重要的是，做到讓自己的身體舒服和健康就好，我不會過度操練自己，因為這樣反而會造成身體負擔，你要選擇最喜歡的運動，然後了解自己身體需要的是什麼，像我的肩頸容易痠痛，很可能就是背部肌肉不夠力，所以我就會知道要去加強。」

2.坐的時候絕不翹腳

為了體態，楊謹華也說自己「除非拍照，否則不翹腳」，已經持續兩、三年這個習慣。至於站立時，則盡量站直，但「膝蓋微微彎」，因為站太直，膝蓋往後，大腿出力太多就會變厚，盡量用腹部的核心支撐。

3.別忽略化妝水

很多人花大錢投資精華液、乳霜，卻往往忽略「化妝水」的重要性，「其實一罐好的化妝水就是保濕的根本，因爲皮膚有足夠的濕潤度，後續保養才吸收得進去」而且她強調「一罐好的保濕化妝水，擦一次肌膚就會覺得很足夠了」，像她曾經愛用過雅詩蘭黛白金級絕世煉金花秘凝露，配合化妝棉使用，擦過全臉就足夠保水。

4.眼周、耳後不馬虎

化妝水後，接著精華液從保濕到美白、眼唇保養、最後敷面膜，最長的保養時間一天要花掉一小時，基本上楊謹華保養全臉都很重視，小細節也不放過，像保養品一定會帶到耳後、平常白天拍戲時，楊謹華也會用有冰鎮效果的按摩棒隨時滾一滾眼周，解除疲勞，避免眼袋出現看起來的勞累感。

5.保養品上完後才敷臉

如果遇上肌膚較乾時，她也有自己的應對之道，會在「擦完所有保養品後，再敷上不用洗的面膜」，確保能封存所有保養品養份，讓肌膚整夜好好吸收，隔日膚況自然恢復健康。面膜的種類則從塗抹式、片裝都有，最近也愛用雅詩蘭黛白金級晶鑽淨白乳霜厚敷，隔天起來臉色會很有感的明亮。

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