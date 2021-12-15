2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

鄰近冬至，北半球白天最短，黑夜最長的一天，起始點陽氣開始回升，陰氣開始下降，是傳統24節氣最重要的一天，代表一切運勢開始上揚，災星的不安舉止都得到了吉星的安撫，轉危為安化險為夷，步入佳境。

牡羊座 3.21~4.20

英國文豪莎士比亞說「你若誠實地對待自己，久而久之你就沒有辦法對人說謊」，這句話在這個月很重要，工作上有時想掩蓋自己能力不足，是不是就是一種說謊，感情上可能會有一些造成衝突的點，不說是不是也是一種說謊，牡羊座一定要維持自己的坦率，與人的關係、做事的進展才會進步，最終面對工作上級施展的壓力實在不小，但是牡羊表現亮眼，所以任何重責大任你都要勇於承擔，感情上記得多心平和對待對方，你會得到加倍的溫暖，朋友交際之間會耗你不少時間，有時會讓你作息因此混亂，其實給自己多一些休息時間，遠比去一些無謂的吃喝玩樂來的更重要。

金牛座 4.21~5.20

法國皇帝拿破崙曾說「決心要取得勝利的人，是永遠不會對任何一件事說這不可能」，任何事要有信心，雖然金牛座天生個性就是實事求是，有多少東西說多少分，但是職場風雲莫測，有些該掩飾的就要懂得掩飾，在跟人說話之間有時候適當的粉飾，也算是一種自我保護，所以千萬不要覺得說一些謊是對不起自己的一些原則，而生活上就不鼓勵你這樣做了，生活上一切直來直往、坦率相處，更能見到溫度的提升，對象運十分不錯，在朋友交際間不僅是合作、感情的點燃，都可能會為你開創出一條新的路，一定要牢牢地抓住本月份認識的新朋友們，健康上只需要顧慮自己的煩惱造成的頭痛、不安與睡眠不良，很多事情煩惱過頭，一覺醒來就都解決了，所以相信萬事會轉危為安。

雙子座 5.21~6.21

現代物理學之父愛因斯坦說：「生命會給你所要的東西，只要你不斷地向它要，只要你在要的時候講得清楚」，講得清楚對雙子座本身的個性來說就有點困難，工作上一定要先清楚自己的目標以及做事的方法，你才能清楚的告訴對方，四周人才能理解你在幹什麼，這件事在本月份是很重要的，本月份背後說閒話的人並不少，你需要去調整的是，聽聽這些閒話是對還是錯，如果是對的，你偷偷的調整自己，如果是錯的，你不需要去給予回應以免搞得自己心浮氣躁，感情上平穩，就跟你生活中身體健康是一樣的，好好享受你的聖誕月。

巨蟹座 6.22~7.22

蘋果教父賈伯斯說：「質比量更重要」，就像一支全壘打勝過兩支二壘安打，這樣的舉例是告訴你，華麗往往都沒有辦法代表真實的一面，工作上千萬不要被虛華的人事物所唬到，默默去觀察對方在做的成績是什麼比較重要，因為本月份你可能會有很多合作的時候，甚至你為你的兼職也在找出路，也要找一些對象，一定要把事情觀察清楚，也就是看人須要有耐性，感情部分本月份會出現正確的對象，如果是有伴的人相處之中的溫度也很高，往往在聊天時後，另一伴給你的建議都會是幸運的可能，與家人比較容易起摩擦，所以有些時候反而是這些人會造成一些心情上的起伏，所以先安內後壤外，把自己身邊人搞好之後，對外一切才能開心去應對。

獅子座 7.23~8.22

波蘭化學家居禮夫人說：「弱者等待時機，強者創造時機」，就像元素表上的元素們，看起來超無聊，但湊在一起卻是千變萬化的武器，工作上要好好把握跟自己不同的人們，如果你有辦法看出各自的優缺點，整合起來就可以成為一股強大的力量，而自己要試著成為意見領袖，這麼在做事的時候才有威力，在工作交際場合，其實你是應該要多去參加的，儘管可能會佔掉很多私生活的時間，但眼前的十二月對你來講是一個擴展的絕佳時機，你一定要好好把握投進心力在工作上，金錢運氣正、偏財都相當不錯，取自所得用之所能，當你錢存在一起是死薪水的時候，不妨去多做一些可能有風險性的投資，會見到意外收穫。

處女座 8.23~9.22

法國文學家雨果曾說：「哪裡有陰影哪裡就有光」，同樣給人光明的常常是人心，但帶給人黑暗的也是了解你的人心，防人之心不可無，但是害人之心也別有，工作上儘管會有許多與你競爭的對手，但原則上都會是良性競爭，千萬不要沒事就把人家當作小人看待，畢竟大家都為餬口飯吃，能和諧的一起做事，整合的力量才會大，提醒處女座，本月份工作上要注重團隊觀念，在生活中，自己對人有時會因太緊張的氛圍，而導致出現有點精神不穩的狀態，怎麼讓自己在生活快樂起來得依靠你的嗜好，而本月份是一個相當好的學習月份，在考試、學習都能得到不錯的成績，所以務必為自己累積更多的子彈。

天秤座 9.23~10.22

德國語言學家尼采說：「一個人知道自己為什麼而活，那麼就能適應每一種生活」，當你覺得公司待不下去、戀愛談不下去、這個朋友交不下去了，是不是一開始你的選擇就有問題，導致你隔了一段時間才發現，所以讓自己聰明一點，先清楚自己要的是什麼再去做決定，選人、事、物，選公司那才對，12月會是一個自我整理的時候，很多時候你都會捫心自問，到底我該不該改變這樣的現狀，只要當你有遲疑的時候，變就對了，因為變則通，天秤座的思緒往往會跳躍，但這個月你必須要清楚自己的目標，才不會讓四周人搞不懂你，你也不懂你自己。

天蠍座 10.23~11.21

美國作家馬克吐溫說：「不要跟愚蠢的人爭論，因為這會讓你看起來跟他一樣愚蠢」，這句話很簡單，但你我在生活有時候都做不到，因為火氣一來的時候就陷入了那種無謂的爭鬥之中，但你也得看看對象是誰，在工作上你跟自己職務實力相當的人，很多事情就應該據理力爭，但同樣的對下或是對那個職務跟你毫不相關的人，真的不用耗時間在上面，生活中家人的情緒有些多，有時候你能當好垃圾桶，反而更能增加彼此間的關係。

射手座 11.21~12.21

愛爾蘭詩人王爾德曾說：「人生有兩個悲劇，第一是想得的得不到，第二是想得的得到了」，當你面對職場覺得一切都舒服，我待的環境好像都沒有什麼值得突破的，提醒你，該換地方了，相反的，如果你覺得四處碰壁，怎麼做都不對，那是不是你的能力也不太符合這個環境，你也該逃，本月份的射手座工作一定要靈活一些，該待該走隨時可以決定，在愛情上要提醒，愛始於自我欺騙，終於欺騙他人，這就是所謂的浪漫，所以別計較愛情裡的任何手段。

摩羯座 12.22~1.20

民國初年文學家魯迅曾說：「勇者憤怒，只會拔刀對象強者，只有膽小者憤怒，才會拔刀對象弱者」，所以當你在工作上有脾氣來了，先看看你的對象是誰，你只要告訴自己，怎樣的脾氣要發在怎樣的人身上，才能顯示出我的地位與身價，這樣一想，對一些事情就可以自我調整，別讓別人看笑話，而工作原則上的阻礙並不多，只有意見上的爭執，整合之後再下手做事，才不會橫生阻礙，朋友間交際很多，且多屬有用，在12月節日很多的情況下，很多吃喝玩樂你就忍著點，花點錢去參加吧。

水瓶座 1.21~2.20

鴻海創辦人郭台銘曾說：「在今天的世界裡，沒有大的打敗小的，只有快的打敗慢的」，所以提醒你，專注發揮自己的速度，搶得先機就能順利，很多時候其實速度、準度、精度是必須三合一，所以在工作上當自己發揮得不理想，就從這三個點去加強，在生活中有時候因為自己的急躁，而沒辦法與對象好好的相處，當你感情出了狀況就從自己的耐心先看起，多一點細心與幽默相處能更好，有時水瓶座太聰明、創意太多，但是能夠將創意實現才叫做創新，所以讓自己集中一點精神，本月份發揮能更好。

雙魚座 2.21~3.20

微軟創辦人比爾蓋茲說：「世界不會在意你的自尊，人們看的只是你的成就，在你沒有成就以前，只有你自以為的自尊」，工作上常常覺得有點能力就覺得自己了不起，有點資歷就覺得老屁股可以撐得久一些，殊不知這些正是阻礙你學習的原動力，這個月份當雙魚座情緒一來，一定要記得趕快脫下這層外衣，才能讓自己游得更快，生活中的交際很多時候會觸發桃花的關鍵，所以愛情是絕對不會讓你覺得空虛的，有伴的人好好對待身邊的另一伴，家人常常能給你最寶貴的建議。

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