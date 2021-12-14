營養師曝「瘦不下來6大原因」，「水喝不夠」竟也上榜

▲適合別人的瘦身方式，不一定適用於自己。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

身邊不少人靠著「168斷食法」瘦下來，但為何自己偏偏體重不動如山呢？營養師高敏敏在粉絲專頁上歸納出「瘦不下來的6大原因」，一起努力突破瓶頸，往理想體態邁進吧！

1.身心理其實還沒準備好

有時候突然改變進食習慣，會使不適感嚴重、情緒起伏大，或是耐不住飢餓，認為肚子餓時偷吃一點沒關係，都會導致燃脂失敗，建議先放寬斷食時間限制，再循序漸進執行。

2.水喝不夠，代謝力不足

有時候覺得肚子餓是因為你水喝不夠，要知道身體缺乏水分會讓你更餓，建議多喝水 能減緩飢餓感、維持身體新陳代謝，攝取量可由「體重X30」提高到「體重X35～40」。

3.熱量吃太少、 營養不均衡

斷食法是限制時間，不是限制熱量，斷食過與不及都不好，長期營養缺乏更會影響身體代謝機制，暴飲暴食也會讓你瘦不下來，建議以7-8分飽為主。

4.斷食餓過頭進食又亂吃

進食時間分配不均，像是斷食總是餓過頭，而進食時又選錯食物，總是吃一堆油炸物、甜點、加工品等，都會導致攝取過多熱量、血糖波動大，千萬別以為想吃什麼都可以。

5.時間分配不均，睡前反而吃太多

前半時間吃很少，後半時間吃一堆，或是越接近睡前吃，這時新陳代謝＆消化能力減弱，更容易累積脂肪、不易瘦。

6.只追求瘦得快

減重視長期作戰，別心急想要瘦得快，更該想著如何才能長期維持，是否願意為身體付出，調整成一輩子適合自己的方式，才是正確觀念。