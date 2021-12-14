隨手一撥好撩人！「秀髮豐盈神器」，幫你輕鬆提升髮量感

▲擁有一頭豐盈髮量，是所有女生的願望。（圖／品牌提供、翻攝自IG/christopherobinparis）

記者曾怡嘉 ／台北報導

許多女生都嚮往的「性感大旁分」，無論長髮或短髮，隨手一撥，就能為整體加分。想要有完美的大旁分，豐盈髮量顯得更為重要，但並不是每個女生都有天生的豐盈髮況，甚至不少細軟髮女生甚至直接喊放棄，《ET FASHION》盤點提升髮量感單品，讓蓬鬆自信成為每天基本造型。

▲AVEDA 蘊活菁華增量煥髮雲，150ml ，1,200元。

豐盈秀髮就像撐起自信的王冠，AVEDA推出蘊活菁華增量煥髮雲，清爽泡沫質地，能輕鬆地塗佈於髮根到髮尾，完整包覆髮絲表面形成薄膜，賦予髮根支撐力，並加粗每一根髮絲的直徑及份量。

▲蔻蘿蘭 養髮強韌洗髮精，400ml，850元。

從金雞納樹皮中萃取奎寧為主成分，協同新添加的雪絨花植萃與咖啡因，搭配複合維他命B，能夠營養頭皮、鞏固髮根、強韌髮絲，並活絡頭皮，維持髮絲強健。

▲呂 滋養韌髮養髮精華液，80ml，799元。

使用獨家專利人蔘x咖啡因技術，幫助頭皮喝下滿滿人蔘精華。養髮精華液可為頭皮補充水分與營養，在洗髮後、吹髮前使用，不僅可幫助頭皮隔絕吹髮時的熱風刺激，還能透過頭皮深層養護強化髮根與髮絲強韌度，緩解因乾燥敏感而產生的髮根斷裂狀況。

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