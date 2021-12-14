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周冬雨「裙底藏桌」太浮誇難駕馭　下秒「美背全空」粉絲直呼：高級

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記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨近日登上陸版《VOGUE》開年號封面，並一口氣釋出了多張封面畫報，只見周冬雨以她獨特的氣質，演繹各式特殊設計的禮服，尤其是幾套擁有巨大裙撐設計的造型，看起來就像是藏了一個圓桌在裙底，駕馭起浮誇的異國復古風格游刃有餘，她更加碼放送全空美背，讓粉絲們超驚艷：「冬雨寶寶太高級了！」

周冬雨日前宣布成為路易威登（LOUIS VUITTON）品牌最新代言人，又多了一項時尚重任，因此這回接拍雜誌明年的開年號封面，造型多數來自LOUIS VUITTON 2022春夏系列。

呼應於10月份才發表的2022春夏系列中，彷彿來到一場「穿越時空的舞會」的主題，周冬雨穿上了數套古典的華麗衣裳，包括復古摩登的大裙撐禮服、金絲珠飾的洋裝、波卡圓點斗篷裝⋯⋯搭配濃厚歐式傳統韻味的金屬感頭飾，看似難以駕馭的造型，卻讓周冬雨給瞬間穿出了氣場，獲得一面倒的好評：「看上去氣場強大」、「冬雨寶寶太高級了」、「寶貝太酷了！」

此外，周冬雨在本次大片中還加碼放送粉絲福利，她穿著設計師品牌MASHAMA的黑色胸衣，搭配SHIE LYU悉麓的花形空洞長裙，以及HODAKOVA前衛取向的袖套，轉過身放送整片的美背，並且將雙手舉起，凸顯纖瘦身形下顯而易見的蝴蝶骨，展現獨有的「周式」高級感。

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關鍵字：

周冬雨

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