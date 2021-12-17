歌林電暖器1390元→799元　小巧實用上班、居家都適合

文／C編

日夜溫差大，暖氣是居家必備的保暖神器，「Her森森」推出「Kolin歌林人體感知陶瓷電暖器」，原價1390元、特價799元，不但可以買來自己用，用來交換禮物更會是出其不意的實用好物，心情、身體都暖呼呼。

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▲Kolin歌林 人體感知陶瓷電暖器，原價1390元、特價799元，點我購買。



這款電暖器擁有人體感知的效果，偵測無人會停止加熱進入待機，待有人時就會重新啟動，同時有傾倒開關，運轉中的機體若不慎傾倒，會立刻關閉電源，停止發熱，避免釀成危險，聰明設計保護居家安全。

電暖爐同時搭載電子式控制、3吋直流風扇，附可以拆洗的進氣口濾網，吹出乾淨的暖空氣，600W的陶瓷發熱體，可以迅速溫暖，小巧機身不佔空間，不管是放在家裡還是辦公室都適合。

電暖爐不僅有上述優點，一目了然的按鍵也讓操作更加簡單，同時搭載風扇延遲關閉功能，排出機體內餘熱，是辦公室最佳的暖氣首選，放在家裡吹手、吹腳都很舒服好用，完全不佔空間。

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▲Kolin歌林 人體感知陶瓷電暖器，原價1390元、特價799元，點我購買。



「Her森森」推出「Kolin歌林人體感知陶瓷電暖器」，原價1390元、特價799元，莓紅色的設計看起來復古又典雅，正方體的機體擺在家裡都簡約好看，更是辦公室中午午休必備的良伴，一定要入手一台才可以。