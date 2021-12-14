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髮際線後退竟然跟洗臉有關係！這5條錯誤洗臉的地雷你中了嗎？

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文／Squid

有的人洗完臉是出水芙蓉，但有些人卻越洗越爛臉，到底是什麼原因出了問題？以下列舉常見的5個錯誤洗臉的方法，像是洗臉不先洗手、髮際線忘記沖乾淨等等，都會造成肌膚出現問題，最好要避免。

▲洗臉,清潔,洗面乳,洗澡,。（圖／pexels）

1.洗臉之前不洗手

大多數的人洗臉前都不會洗手，但其實手上通常有很多的細菌，在洗臉的時候，手上的細菌全跑到臉上，更容易長閉口粉刺或是痘痘，建議一定要先洗手再洗臉，才可以達到真正去除臉部髒污的狀態。

2.洗澡、洗臉一起來

花灑的水溫跟水壓都很高，會容易刺激肌膚，讓自己變成敏感肌膚，切記洗臉的水溫不宜過高，水壓也不能太大，輕輕沖洗臉部肌膚即可，避免過燙、高壓的水柱沖洗，導致臉部出現過敏問題。

▲洗臉,清潔,洗面乳,洗澡,。（圖／pexels）

3.沖臉沒洗到髮際線

有些人洗臉常常邊邊角角的泡沫沖洗不乾淨，殘留的化學成分會導致髮際線倒退、鼻翼泛紅等等狀況，建議在沖水的時候一定要特別注意臉部周圍，要把洗面乳或是卸妝產品清潔乾淨，才能避免頭皮過度刺激的狀況。

4.洗完臉等風乾

很多人洗完臉就懶得擦乾，等它自然風乾，但其實這樣會加速肌膚中的水分快速流失，臉會越來越乾，建議可以在臉尚未全乾的時候，先塗抹化妝水、乳霜等保養品，這樣可以幫助保養品的吸收，達到事半功倍的效果。

5.用濕毛巾擦臉

濕毛巾最容易滋生細菌跟微生物，再拿來擦臉等於把這些小細菌再次帶到臉上，建議可以運用乾的美容巾來把臉部擦乾，避免肌膚再次受到傷害。

▲洗臉,清潔,洗面乳,洗澡,。（圖／pexels）

關鍵字：

洗臉, 清潔, 洗面乳, 洗澡

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