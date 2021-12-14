預算49元起！IKEA耶誕交換禮物清單TOP 10　拯救送禮苦手

▲IKEA交換禮物清單拯救有預算的交換禮物苦手。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

又是即將準備參加一系列交換禮物的時刻了，從公司到好友每次都是送禮苦手的朋友們，IKEA數千項商品中其實有許多好物能列入清單喔，有實用款還有顏值款，價格也相當平易近人，有些還能超商取貨是不是超感動！快來看看有哪些禮物好買吧。

SJÄLSLIGT裝飾品3件組 售價599元

使用溫潤的陶瓷材質製作，簡單就能用綠色植物裝飾居家，容易清潔之外，一年四季都很療癒，適用超商取貨。

BEHÖVD保溫瓶 售價199元

有淺綠色跟米色可選擇，都相當適合融入各類居家擺飾，具有保溫和保冷功能，且倒水時不需取下蓋子，超方便使用，可適用超商取貨。

VITMOSSA萬用毯 售價99元

冬天追劇或是懶懶躺在沙發上，一定要鋪條毯子才有療癒感啊，IKEA有許多萬用毯可供選擇，採用刷毛處理，質感柔軟，可用洗衣機洗滌的VITMOSSA，售價不到百元，是CP值很高的一品。

FRAMKALLA托盤 售價399元

圖案設計相當富有節慶感的FRAMKALLA，即便是擺放單一色系的杯款，也能把整體視覺貶得更加豐富，傾斜式邊緣容易拿握移動，收納也很容易。

FEJKA人造盆栽 售價49元

室內與戶外都可用的人造盆栽，即使不擅長園藝，也能欣賞到漂亮的綠色植物；不用澆水或修剪枯枝，讓無法栽種活植物的你，也能觀賞到大自然之美，有香蕉草跟眼樹蓮款式，黑夜較長的冬天也能有植物相伴。

TRATT燭火熄滅罩 售價79元

在冬天許多人會點上蠟燭增進氣氛，或是使用芳香蠟燭，但往往在熄火時會產生煙霧，此款有如隱藏版商品的燭火熄滅罩，可安全的熄滅蠟燭，簡單大方的鐘形設計也很耐看，由於數量不多容易缺貨，想入手的話看到有貨要買要快。

CHILIFRUKT花瓶與澆花壺 售價399元

線條簡單的設計，既可當花瓶又可以作為澆花壺使用。壺身一邊為圓型、一邊為錐型的設計，方便抓著和澆水，透明的瓶身也能提醒你是時候為盆栽澆水了，長形線條適合放置百合花和其他長莖花卉，支援超商取貨。

VIDSTRÄCKT彩虹裝飾品2件組 售價399元

這個裝飾品套裝，有一套兩件，可以讓使用者隨時看見雙彩虹，可以放在一起跟分開放置，效果同樣出色。釉面陶器材質，讓顏色和圓點都散發出美麗的光芒，可支援超商取貨。

TORVFLY隔熱墊 售價49元

圖案超級可愛的TORVFLY隔熱墊，無論是拿取手柄煎鍋或是烤箱內的餐盤、湯鍋等都很方便使用，且扁平設計不佔空間，還有吊繩還可以吊起收納，支援超商取貨。

MÖJLIGHET耳機與平板電腦架 售價99元

可整齊收納耳機、平板電腦或手機的置物架，不但體積小又輕巧，簡約、耐用又穩固的鋼質結構不但耐看，圓弧邊角的設計，不易刮傷底部表面，且兒童也能安心使用，支援超商取貨。