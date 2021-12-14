最性感女星穿「貼膚蜘蛛網」辣翻！腿長超過男友　零贅肉體態看光

▲Zendaya（千黛亞） 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

「蜘蛛女」Zendaya（千黛亞）與英國男演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）先前高調認愛，轟動演藝圈，近期兩人為《蜘蛛人：無家日Spider-Man: No Way Home》宣傳頻頻亮相，洛杉磯首映典禮上，Zendaya以一身「蜘蛛網裙」大方秀出長腿與美胸，與男友形成另類「最萌身高差」。

Zendaya被封為「全球最性感女星」，更獲選美國時尚設計師協會大獎(CFDA)「2021年度時尚人物」，高衣Ｑ功力深受時尚品牌肯定，她去年升格VALENTINO品牌代言人，自然在各大典禮少不了品牌服飾加持。

▲Zendaya（千黛亞） 穿著VALENTINO為她量身打造的特別訂製禮服 。（圖／路透）

Zendaya此次出席《蜘蛛人：無家日》電影首映，以品牌為她量身打造的特別訂製禮服亮相，遍佈全身的黑色蜘蛛網刺繡印花，由她演繹再適合不過，加上極細肩帶與深V剪裁挖空到腰部，轉至側面大片美背見客，絲毫不吝嗇展現好身材。

▲Zendaya（千黛亞）與男友湯姆霍蘭德（Tom Holland）放閃 。（圖／路透）

事實上，Zendaya擁有178cm超模比例，視線向下看一雙逆天長腿脫穎而出，加上Christian Louboutin至少10公分的黑色高跟鞋一踩，瞬間與男友形成另類「最萌身高差」，長腿直逼男友腰間，但兩人依偎在一起即是最養眼畫面。

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