fb ig video ETtoday search mobile

這是怪奇比莉史上最可愛的造型！她親揭近年轉變風格背後原因

>

記者王則絲／外電報導

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）上週六登上節目《Saturday Night Live》，穿上以夢幻設計聞名的Simone Rocha紅白洋裝，可說是她有史以來最童趣、最可愛的一次造型裝扮，她也在節目上親自解釋了近幾年來風格轉換背後的原因，提到：「你會希望只被定義在16歲時表現的樣貌嗎？」

▲怪奇比莉 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉穿著Simone Rocha洋裝上節目。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

怪奇比莉近期將之前的金髮染回了深髮，並維持在大約及肩的長度，上週六她登上SNL節目演出一段脫口秀，以前所未有的可愛裝扮亮相，怪奇比莉身穿Simone Rocha 2022春夏的澎澎洋裝，上頭還有紅色蕾絲邊框的裝飾，腳上踩的鞋子更是充滿卡通感，厚底皮靴上是純白的襪套，再綁上紅色蝴蝶結，就像是被媽媽扮成公主的小女孩一樣，粉絲們全都瘋狂了，大讚：「這是我們看過最可愛的比莉！」

▲怪奇比莉 。（圖／翻攝自IG）

▲網友們紛紛大讚是怪奇比莉有史以來最可愛的造型。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）

怪奇比莉出道得早，16歲爆紅時，不只有歌聲，她螢光綠色、黑色的漸層頭髮，巨大寬鬆的穿衣風格，都成為她的招牌特色，18歲成年後她開始嘗試不一樣的風格，包括展現女人味、美豔的一面，就曾受到過網友的攻擊，認為她變了、走歪了，但是即將滿20歲的怪奇比莉，其實才正要開始認識真正的自己。

比莉在節目上先自嘲：「就算你不知道我的音樂，你也可能認得我的頭髮或衣服。」她提到：「在大眾的眼光下長大是一件很可怕的事，你說的每句話、做的每件事，人們會認為這就是你永遠的樣子。這是不公平的！你會希望只被定義在16歲時表現的樣貌嗎？不！」尤其她正值青春年華，還正在多方探詢真實的自我，「去接受你自己是誰，是需要時間和努力的。」

►周冬雨「裙底藏桌」太浮誇難駕馭　下秒「美背全空」粉絲直呼：高級

關鍵字：

怪奇比莉, Billie Eilish

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

超準「唇形心理測驗」！　厚唇人愛賺錢、圓唇人最謹慎

超準「唇形心理測驗」！　厚唇人愛賺錢、圓唇人最謹慎

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

容易脹氣要小心！營養師曝6種「產氣食物」　青花菜也上榜

容易脹氣要小心！營養師曝6種「產氣食物」　青花菜也上榜

「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 「華夫格」簡單又有高質感！大勢元素讓Uniqlo、GU都搶著出 Jennie、IU「韓星同款球鞋」特搜！女鞋頭Dara這雙NIKE聯名太厲害 李棟旭紫西裝Cosplay《小丑》　反差萌形象把《魷魚遊戲》帥警比下去 營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因！40歲、愛吃甜食要小心 IKEA銅板價「實用好物」TOP 13　一次打包輕鬆升級質感生活 抗老超有感！5種「紫色食物」，讓你越吃越年輕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面