這是怪奇比莉史上最可愛的造型！她親揭近年轉變風格背後原因

記者王則絲／外電報導

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）上週六登上節目《Saturday Night Live》，穿上以夢幻設計聞名的Simone Rocha紅白洋裝，可說是她有史以來最童趣、最可愛的一次造型裝扮，她也在節目上親自解釋了近幾年來風格轉換背後的原因，提到：「你會希望只被定義在16歲時表現的樣貌嗎？」

▲怪奇比莉穿著Simone Rocha洋裝上節目。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）



怪奇比莉近期將之前的金髮染回了深髮，並維持在大約及肩的長度，上週六她登上SNL節目演出一段脫口秀，以前所未有的可愛裝扮亮相，怪奇比莉身穿Simone Rocha 2022春夏的澎澎洋裝，上頭還有紅色蕾絲邊框的裝飾，腳上踩的鞋子更是充滿卡通感，厚底皮靴上是純白的襪套，再綁上紅色蝴蝶結，就像是被媽媽扮成公主的小女孩一樣，粉絲們全都瘋狂了，大讚：「這是我們看過最可愛的比莉！」

▲網友們紛紛大讚是怪奇比莉有史以來最可愛的造型。（圖／翻攝自IG@simonerocha_）



怪奇比莉出道得早，16歲爆紅時，不只有歌聲，她螢光綠色、黑色的漸層頭髮，巨大寬鬆的穿衣風格，都成為她的招牌特色，18歲成年後她開始嘗試不一樣的風格，包括展現女人味、美豔的一面，就曾受到過網友的攻擊，認為她變了、走歪了，但是即將滿20歲的怪奇比莉，其實才正要開始認識真正的自己。

比莉在節目上先自嘲：「就算你不知道我的音樂，你也可能認得我的頭髮或衣服。」她提到：「在大眾的眼光下長大是一件很可怕的事，你說的每句話、做的每件事，人們會認為這就是你永遠的樣子。這是不公平的！你會希望只被定義在16歲時表現的樣貌嗎？不！」尤其她正值青春年華，還正在多方探詢真實的自我，「去接受你自己是誰，是需要時間和努力的。」

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