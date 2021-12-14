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星巴克12／17限定耶誕派對新品大公開　全品85折再享「第二杯半價」

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▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

▲星巴克耶誕派對12／17最後機會，全品項有85折優惠喔。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一年中僅在12月舉辦的「星巴克耶誕購物派對」，今年最後一場將在12／17舉行，當天限定一日店內全品項商品有85折優惠之外，單筆消費折扣後滿500元，還會再加送「第二杯半價小白單」，可在隔日兌換，近期星巴克也推出包裝食品與把手杯、冷水杯相關商品，珠光與金屬感的風格一定成為桌上亮點，快來列想買清單吧。

▲星巴克耶誕系列。（圖／業者提供）

12／17星巴克將舉行產品回饋率最高的「耶誕購物派對」，當天在店內的陳設商品，全品項祭出85折優惠（飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值除外），日前發表的耶誕系列包括馬克杯、保溫杯等新品也在優惠之列。

▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）

▲LOGO設計不鏽鋼把手杯，售價950元至1,100元。

▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）

▲寶石切面設計的「24OZJeweled RED TOGO冷水杯」、「24OZJeweled BLUE TOGO冷水杯」，售價550元。

且當天消費還有滿額贈優惠，單筆折扣後消費滿500元，即可獲得「第二杯半價優惠券」，雖然比起以前買一送一回饋縮水，但仍可以累送，優惠兌換期限為耶誕購物派對隔日起至12／30止，單次消費僅限使用1次。近期星巴克也推出耶誕新飲品與包裝食品，可以在心情好時嚐鮮一下，享受節慶氛圍。

迷你雪茄捲　售價380元
精選奶油製成的酥脆mini奶油雪茄捲，每一口酥脆都帶著濃濃的奶油香。迷霧金圓型小鐵桶搭配皮製提把，精緻可愛的耶誕小禮。內含奶油捲15支。

▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）

金幣巧克力盒　售價420元
品牌經典logo的特製松木收納盒。滑蓋式設計，為桌上收納增添質感。內含金幣牛奶巧克力12片。

▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）

焦糖粒68%黑巧克力　售價150元
來自法國西邊的濱海地區La Rochelle，精選可可豆結合奶油焦糖法式元素，打造風味獨特、口感細膩的特別滋味。

▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）

丹堤咖啡在耶誕檔期，推出12月整月咖啡寄杯優惠，至丹堤行動購物網加入會員，並使用信用卡線上付費，可享外帶飲品咖啡買6送2，另針對巧克力新品系列，包括麥可拿堤、暖薑可可拿堤、濃抹可可拿堤、濃抹可可、可可甜心鬆餅，從12／15起至明年1／28日期間，購買冬季巧克派對新品二件，即送丹堤文學系列掛耳咖啡一入。

▲星巴克耶誕派對。（圖／業者提供）

關鍵字：

第二杯半價, 星巴克, 優惠, 耶誕購物派對

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