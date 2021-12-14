CINDY CHAO得獎花胸針返台展　近50克拉星芒藍寶石吸睛

▲CINDY CHAO The Art Jewel作品無論設計或工藝都令人印象深刻。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

11月獲得法國政府表彰全球藝文界傑出貢獻者「L’ORDER DES ARTS ET DES LETTRES法國藝術與文學勛章」的台灣珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺），今帶著她同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel於今年中在倫敦藝博會奪得Masterpiece Awards大獎的「花之精靈」胸針等2021 Black Label Masterpiece大師系列作品，以及15周年系列藝術珠寶返台辦展，再次讓收藏家感受她充滿生命力的設計、驚人的頂級寶石、以及精湛工藝，每一件作品360度零死角。

▲CINDY CHAO 2021 Black Label Masterpiece 大師系列花之精靈胸針，榮獲英國倫敦藝博會Masterpiece Awards大獎。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）



▲CINDY CHAO 2021 Black Label Masterpiece VI大師系列塞納河清晨手環，主石是50克拉矢車菊藍斯里蘭卡藍寶石。



CINDY CHAO The Art Jewel的珠寶不僅可佩戴，不少大件作品還被收藏家作為家中藝術擺飾，已超越大眾對珠寶的想像。今年Black Label Master大師系列中，以49.12克拉斯里蘭卡蛋面無燒星芒藍寶石為主石的花之精靈胸針，被倫敦藝博會選為珍稀寶石類別的巨匠臻藏大獎，是對品牌莫大肯定；同系列的塞納河清晨手環，則以罕見Sugar Loaf切割的50克拉矢車菊藍色斯里蘭卡藍寶石為主角，鑲嵌白鑽、黃鑽、藍寶石與玫瑰榴石展現清晨的朦朧之美，即便是旁襯的寶石，每一顆都深具分量，並閃耀迷人火光與色澤。

▲CINDY CHAO The Art Jewel 15周年緞帶系列緞帶項鍊，主石為14.37克拉哥倫比亞祖母綠。

▲CINDY CHAO The Art Jewel 15周年蜻蜓系列蜻蜓胸針，身體部位為墨西哥黃金檀木。



而只向品牌VIP銷售的15周年系列藝術珠寶，焦點的緞帶項鍊除了14.37克拉哥倫比亞祖母綠吸睛，沿著佩戴者鎖骨延伸的雙層鑽石緞帶優美起伏、交錯，輕觸還會微微顫動，這是CINDY CHAO作品的小秘密，隱藏著機關讓珠寶柔軟靈動；此外，還突破材質的限制，大膽將木材運用在珠寶之中，例如蜻蜓胸針的身體、羽毛胸針的中央處均採用墨西哥黃金檀木或黑檀木，裁切出優美線條，再嵌進貴金屬，甚至鑲上美鑽，據悉15周年系列已全數獲藏家珍藏。

▲CINDY CHAO The Art Jewel 15周年羽毛系列胸針，中央為黑檀木材質。

羽毛也是法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）的經典主題之一，創辦人Frédéric Boucheron在把玩孔雀羽毛時靈光乍現，於1883年與首席工匠Paul Legrand共同打造視覺上柔軟輕盈、戴起來也解放女性頸部束縛感的Plume de Paon羽毛問號項鍊， 1889年問號項鍊首度在巴黎世界博覽會上發表，新穎設計奪得大獎，自此成為招牌之作，不斷推陳出新，款式從日常容易搭配的戒指、耳環、項鍊到奢華的大件作品均備，經常伴明星登上紅毯。

▲Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列項鍊，1,830,000元。（圖／Boucheron提供）



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