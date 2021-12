孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感

▲韓星孫藝真。(圖/翻攝自IG)

記者鮑璿安 /綜合報導

韓星孫藝真觀眾緣極佳,今年(2021年)年初認愛玄彬後,演藝事業更受關注。她目前正忙於新劇《三十九》拍攝,雖然暫時看不到與玄彬的放閃照,但她在IG曝光一系列「應援車美照」,順帶曝光了近期穿搭,即便裝扮輕鬆,仍是讓網友驚艷:「仙女本人」。

▲孫藝真應援車穿搭,以TOYKEAT絲巾領結襯衫營造出溫婉可人氣息。(圖/翻攝自IG)

孫藝真在《三十九》中飾演江南皮膚科院長,戲劇預計在2022年年初開播,已讓不少粉絲敲碗等待。孫藝真日前公開應援車美照,感謝粉絲與好友的支持,也悄悄曝光了最近的穿著造型,孫藝真以韓國設計師品牌TOYKEAT絲巾領結襯衫營造出溫婉可人氣息,搭配VALENTINO蕾絲裙裝收尾,高雅氣質自然不用多說,絲毫不費力就創造了清新感。

▲孫藝真BAU by Bride And You經典軟呢外套搭配黑色A字裙 。(圖/翻攝自IG)

▲BAU by Bride And You百褶連衣裙,腳踩隨興UGG拖鞋。(圖/翻攝自IG)

延續同樣的半裙搭配,孫藝真也以韓牌BAU by Bride And You經典軟呢外套搭配黑色A字裙,收腰輪廓將纖細身材展現無遺,與傘狀裙搭配得相當巧妙,而蝴蝶結綁帶垂墜於胸前增加精緻感,也是一大亮點。另一套BAU by Bride And You百褶連衣裙,是韓劇中很常出現的套裝造型,孫藝真駕馭淡雅色系得心應手,哪怕腳踩隨意的UGG拖鞋,也不減高級感,幾乎套套穿搭都正中粉絲芳心。

