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孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感

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▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星孫藝真。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

韓星孫藝真觀眾緣極佳，今年（2021年）年初認愛玄彬後，演藝事業更受關注。她目前正忙於新劇《三十九》拍攝，雖然暫時看不到與玄彬的放閃照，但她在IG曝光一系列「應援車美照」，順帶曝光了近期穿搭，即便裝扮輕鬆，仍是讓網友驚艷：「仙女本人」。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真應援車穿搭，以TOYKEAT絲巾領結襯衫營造出溫婉可人氣息。（圖／翻攝自IG）

孫藝真在《三十九》中飾演江南皮膚科院長，戲劇預計在2022年年初開播，已讓不少粉絲敲碗等待。孫藝真日前公開應援車美照，感謝粉絲與好友的支持，也悄悄曝光了最近的穿著造型，孫藝真以韓國設計師品牌TOYKEAT絲巾領結襯衫營造出溫婉可人氣息，搭配VALENTINO蕾絲裙裝收尾，高雅氣質自然不用多說，絲毫不費力就創造了清新感。

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真BAU by Bride And You經典軟呢外套搭配黑色A字裙 。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真 。（圖／翻攝自IG）

▲BAU by Bride And You百褶連衣裙，腳踩隨興UGG拖鞋。（圖／翻攝自IG）

延續同樣的半裙搭配，孫藝真也以韓牌BAU by Bride And You經典軟呢外套搭配黑色A字裙，收腰輪廓將纖細身材展現無遺，與傘狀裙搭配得相當巧妙，而蝴蝶結綁帶垂墜於胸前增加精緻感，也是一大亮點。另一套BAU by Bride And You百褶連衣裙，是韓劇中很常出現的套裝造型，孫藝真駕馭淡雅色系得心應手，哪怕腳踩隨意的UGG拖鞋，也不減高級感，幾乎套套穿搭都正中粉絲芳心。

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關鍵字：

孫藝真, 孫藝珍, 玄彬, 三十九, 韓劇, 穿搭

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