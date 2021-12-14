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「錶王」聖誕驚喜是超限量三問錶　悅耳報時三倍宏亮又悠長

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▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲PP今發表限量15只的編號 5750P 百達翡麗「先進研究」系列三問腕錶。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe）聖誕節前夕的驚喜還沒放送完畢，繼上周發表紀念與美國珠寶商Tiffany & Co.合作170年推出限量170只的Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，今再發布「先進技術研究」系列、全球限量15只的編號5750P「先進研究」系列三問腕錶，配備嶄新Fortissimo「ff」模組，比起傳統的三問錶，打簧音量明顯擴大三倍且兼具卓越音質，品牌總裁Thierry Stern不斷強調：「一定要戴在手上聽！」

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲編號 5750P 百達翡麗「先進研究」系列三問腕錶的面盤圖案，來自懷舊汽車可見輻條的車輪。

三問錶是頂級製錶工藝的展現，PP是此領域的專家，精益求精，旗下先進研究部門工程師保留知名R27自動上鍊三問機芯的基礎，然後在機芯朝向手腕的表面增添發揮如揚聲器作用的模組，捨去薄膜擴音模式，改採厚度僅0.2毫米的合成寶石玻璃擺動晶圓，搭配一支靈活的懸掛聲音槓桿，讓報時聲音傳播效果更優異，同時玻璃透明，不會阻礙佩戴者欣賞機芯。此專利設計不僅較傳統三問錶宏亮，且餘音悠長，經PP測試若設定12時59分打簧報時一般最常17至18秒，而PP新錶延長到20至21秒。

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲透明錶背可見三問裝置敲錘、經典簧條和聲音槓桿。

玫瑰金一向被視為是報時聲音最佳的材質，但PP革命性的設計顛覆材質藩籬，選用傳音難度最高的950鉑金打造編號5750P「先進研究」系列三問腕錶；面盤的設計也很有意思，黑色蝸形紋理圖案來自懷舊汽車可見輻條的車輪，6時位置的小秒則以轉盤形式呈現。

▲▼ PP,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球限量8只OCTO ROMA GRANDE SONNRIE 大自鳴月相萬年曆腕錶，31,590,000元。（圖／寶格麗提供）

寶格麗（BVLGARI）也在問錶領域實力大爆發，11月在台展出多達13只男女問錶，包括裝載全球超薄機芯紀錄的Divina Mosaica Minute Repeater三問鑽錶、Octo Roma Carillon Tourbillon 鐘樂報時陀飛輪腕錶，以及身價超過3100萬元的VLGARI OCTO ROMA GRANDE SONNRIE 大自鳴月相萬年曆腕錶，此超複雜功能錶集合大、小自鳴、四鎚三問報時、陀飛輪、萬年曆、月相功能，機芯零件多達1200枚，在藍色的藍寶石水晶面盤下若隱若現。
 

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關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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