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試・開箱／2000元交換禮物清單　好想抽到超萌聖誕老公公噴霧

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記者李薇／台北報導

聖誕節交換禮物要換什麼東西才好呢？《ET FASHION》盤點了5款2000元左右就可以入手的單品，絕對是交換禮物大家最想要抽到的禮物，拿出來絕對可以受到矚目，可愛又文青的包裝，拿出來送人也很有面子。

1.aquaEveryday 水光24⁺胜肽晶露，50ml、售價1830元

▲aquaEveryday,CHIC CHOC,DR.WU,BIO UP,品木宣言,保養,化妝品,交換禮物,聖誕節。（圖／品牌提供）

53歲的蕭薔都靠這瓶維持細緻美肌，每天清潔肌膚之後立刻使用，噴完整臉之後肌膚都會立刻散發出水潤光澤，只要是乾燥狀態都可以靠它立刻舒緩，活性小胜肽噴霧型設計非常適合懶人使用，噴一噴立刻擁有澎潤光澤。

2.CHIC CHOC 花萃保濕菁華霜，30g、售價1150元

▲aquaEveryday,CHIC CHOC,DR.WU,BIO UP,品木宣言,保養,化妝品,交換禮物,聖誕節。（圖／品牌提供）

全新花萃保濕菁華霜能改善乾燥肌膚的困擾，為肌膚增加一層水潤保護層，預防因乾燥等外在因素所引起的肌膚不穩定，從保養開始提昇自我保水力，肌膚呈現光透、明亮肌質，使用的同時，散發甜蜜花香氣息。

3.DR.WU 超逆齡多肽修復精華，30ml、售價2000元

▲aquaEveryday,CHIC CHOC,DR.WU,BIO UP,品木宣言,保養,化妝品,交換禮物,聖誕節。（圖／品牌提供）

獨家新一代電波拉提科技，結合三、四、六高效胜肽和三大頂級珍稀植萃：瑞士冰河珍珠花、喜
馬拉雅極地龍膽花、法國珍稀珊瑚草，能向外拉提輪廓線、向內激活彈性，一次達到撫平細紋、倍增彈力、緊緻線條，使肌膚瞬效更光滑、更彈嫩、更年輕！

4.BIO UP 日本黃金麴酒粕煥顏青春露，售價840元

▲aquaEveryday,CHIC CHOC,DR.WU,BIO UP,品木宣言,保養,化妝品,交換禮物,聖誕節。（圖／品牌提供）

運用三大明星素材，包括有「光肌麴」美名的日本黃金麴、提煉自中野BC榮獲和歌山金賞名酒「紀伊國屋文左衛門」的和歌山金賞酒粕，以及清酒菁純（α-GG），全方位深層保濕，溫和調理肌膚，連敏弱膚況也能安心使用，煥發肌膚健康光彩與年輕活力。

5.品木宣言 泥娃娃活性碳蜂蜜面膜，75ml、售價1350元

▲aquaEveryday,CHIC CHOC,DR.WU,BIO UP,品木宣言,保養,化妝品,交換禮物,聖誕節。（圖／品牌提供）

勤奮的萊恩化作蜜蜂採集蜂蜜去！一款添加人道採收蜂蜜的活性碳面膜，野花蜂蜜及蜂蜜發酵萃取能滋潤肌膚，呈現光滑細緻的肌膚，同步可以清除阻塞毛孔的油垢及髒汙，同時滋潤肌膚，敏感肌膚亦可使用。

關鍵字：

aquaEveryday, CHIC CHOC, DR.WU, BIO UP, 品木宣言, 保養, 化妝品, 交換禮物, 聖誕節

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