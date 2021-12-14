經典變樣！DIOR黛妃包有「人魚尾巴」　BTS幫LV設計的箱子將展出

▲DIOR黛妃包、LV行李箱不約而同找來藝術家發揮創意，讓經典有更多可能與意義，左為DIOR Lady Art的作品，美人魚尾巴好可愛，右為BTS為LV設計的盒子，未來將慈善拍賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

近日DIOR與LOUIS VUITTON（路易威登）相繼與藝術結合，各自將手上的「最經典」當成空白畫布，交由藝術家或名人發揮無限創意，DIOR用的是Lady Dior（黛妃包），成就邁入第6年的DIOR Lady Art，LV則為紀念創辦人路易威登200歲冥誕，推出《200個旅行箱，200位夢想家》特展，其中包括韓國天團BTS的作品，精彩又有話題。

▲愛爾蘭藝術家Genieve Figgis以珍珠刺繡呈現貓咪，而且使用的是純素葡萄皮革，象徵人類與動物的和平共存。

讓黛妃包變身，儼然成為DIOR每年的重頭戲之一，每個人對於黛妃包的感覺都不一樣，即便是平凡人如我們，想像中的搭配畫面也各有風格，而在藝術家眼中，將黛妃包的個性與自身想像融合，讓這個藝術系列年年有驚喜。

▲韓國藝術家Gigisue讓黛妃包如花束般澎湃，但仙氣之餘呈現在欣喜雀躍之時亦惶惶不安的情緒。



▲德國藝術家Leonhard Hurzlmeier設計的DIOR包鮮豔、可愛，顛覆包款原本的優雅形象。

DIOR Lady Art #6邀集來自全球各地共12名藝術家創作，韓國藝術家Gigisue用浮雕花朵讓包包美得仙氣逼人，德國藝術家Leonhard Hurzlmeier則以女生、美人魚為題，鮮豔的色彩與圖案相當活潑可愛，甚至出現俏皮的「人魚尾巴」，徹底翻轉黛妃包的優雅，中東藝術家Manal Aldowayan從成長的城市出發，以羽毛和刺繡交織出棕櫚樹、產油設備等，是她與當地的連結與對話，立體「長出」的棕櫚樹，又直白地吸引人。

▲中東藝術家Manal Aldowayan以羽毛和刺繡加工，打造出包包上的棕櫚樹。

LV則透過200名來自來自藝術、文化、科學、體育等不同領域「夢想家」的視野，運用50 X 50 X 100公分的盒子，創作出獨一無二的作品，盒子大小呼應著1850年代首創的平蓋行李箱尺寸，參與創作的名人，包括日本潮流教父Nigo、韓國天團BTS等等，BTS的作品上，有可愛的鯨魚、螃蟹、胡蘿蔔、Monogram小花等圖案，還簽了團員的名字，很有意思。

▲BTS設計的箱子充滿手繪風格。（圖／品牌提供，以下同）

《200個旅行箱，200位夢想家》特展自2021年12月9日起，從LV位於巴黎西邊堪稱「品牌心臟」的Asnières展開，接著到紐約、東京、倫敦等全球各地巡迴，最後一站會是2022年12月的蘇富比拍賣會，屆時拍賣所得，將全數資助路易威登成立的獎學金計畫。





▲LV集結全球200名各領域的「夢想家」，打造獨一無二的箱子。





▲LV《200個旅行箱，200位夢想家》特展，從巴黎西邊的Asnières展開，接著巡迴全球多個城市。

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