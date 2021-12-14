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黑寡婦產後狀態好到驚人！紅毯卻頻頻失誤，花裙被網酸像「錦鯉」

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記者王則絲／台北報導

演出《復仇者聯盟》黑寡婦一角的好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），今年8月生產完後靜養約4個月，近期開始現身公開活動，短時間內史嘉蕾喬韓森的恢復速度確實驚人，狀態、體態都在水準之上，不過近幾次紅毯造型卻被網友們指出頻頻失誤，最新一套花禮服還被網友說像「錦鯉」。

▲史嘉蕾喬韓森。（圖／翻攝自IG）

像是日前現身全美民選獎（People’s Choice Awards）獲頒最佳電影女演員獎，史嘉蕾喬韓森相當低調保守的選穿一身黑色褲裝，來自Gabriela Hearst的連身褲裝剪裁自然是修身效果十足，走的是帥氣俐落路線，不過許多網友認為在頒獎場合上顯得過於休閒、沒亮點，且難得將頭髮All back綁成包頭，視覺上使人感覺有些空蕩。

▲史嘉蕾喬韓森。（圖／達志影像）

▲史嘉蕾喬韓森。（圖／達志影像）

▲史嘉蕾喬韓森出席電影首映會造型。（圖／達志影像）

再來就是13日電影《歡樂好聲音2》（Sing 2）洛杉磯首映會上，史嘉蕾喬韓森轉眼間風格大變，她身穿Markarian的短禮服亮相紅毯，帶出活力俏麗的氣息，笑容滿面的樣子閃閃發光，不過這身花裙子卻引發網友聯想：「有種錦鯉的fu。」也有不少人認為雖然史嘉蕾的狀態好到沒話說，整個人容光煥發，但是禮服挑得不好，「她很漂亮，但是裙子不。」

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關鍵字：

史嘉蕾喬韓森, 黑寡婦, Scarlett Johansson, 紅毯, 失誤, 造型

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