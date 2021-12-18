「貴婦最愛」蠶絲外套10880元→2592元　保暖舒適、一件抵多件

文／C編

冬天天氣晴雨不定溫差大，早晚都要多加件外套或是毛衣才夠暖，「Her森森」推出貴婦最愛的「矜蘭妃頂級蠶絲服裝」，有毛呢大衣、保暖外套等等，每一件都各有特色，舒適好穿搭。

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雙面穿極輕保暖鋪絲外套－夜櫻款，原價10880元、特價2592元

內層採用100%手拉蠶絲，必須使用長纖蠶絲，由人工一層層拉出，鋪成均等、豐厚的材質，才能冬暖、夏涼，舒適又不容易過敏，矜蘭妃透過技術改良，將製作絲被的手拉絲工藝運用在衣料上，結合輕防潑水的表布，製作出獨家的面料，打造出好穿的外套。

菱格設計蠶絲鋪絲保暖外套，售價17340元、特價5780元

菱格紋的設計，腰帶可以束出腰線，展現出纖細迷人的身材，內裡採用頂級手拉蠶絲材質，蓬鬆輕柔穿起來一點都沒有冬季外套的厚重感，同時又可以保暖，不怕穿起來臃腫。

手工縫製不敗經典款雙面呢大衣，售價29700元、特價9800元

採用喀什米爾100％白絨白羊絨，來自世界上最好的羊絨產地，是山羊毛根處生長的一層細密而豐厚的絨毛，細緻又豐厚，其中「白絨白」產量稀少，製作出的羊絨大衣不僅可以預防寒冬，觸感柔軟親膚。

蠶絲抗溫差輕膚平衡外套（2色可選），售價8900元、特價2870元

蠶絲特殊拉絨技術，是特A級蠶絲定海紗，品質優異，用這款紗線織成的服裝，手感細膩、線條感均勻，穿在身上一點都不會有刮肌的感覺，非常柔軟細膩，蠶絲微刷毛保暖不厚重，連帽夾克實穿百搭，不管是出門運動還是買東西，都可以禦寒又保暖。

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名品等級萊賽爾羊絨圓領上衣，原價5640元、特價1880元

萊賽爾是奧地利蘭精公司所生產的最新第三代木漿再生纖維，纖維更加細長，擁有很好的耐水洗，環保且友善環境，製成的衣物不僅光澤自然，手感滑潤、強度高，透氣性又很好，因此深受很多人喜愛，矜蘭妃將喀什米爾100％白絨白跟萊塞爾以黃金比例結合，開創出新的奢華面料，打造出最好穿的圓領上衣。