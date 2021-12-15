「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

▲「婚前婚後差異最大」星座Top 3。（圖／翻攝自unsplash）

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大家都知道談戀愛和結婚是完全不同的相處模式，少了戀愛的夢幻，婚後還必須接受現實捆綁，不光如此，從星座角度來看，有些人堪稱變臉級，以下公開「婚前婚後差異最大」星座Top 3 ，想婚族遇到這三位務必三思！

Top 3 處女座

若是跟處女從戀愛走到婚姻，那麼一定會發現他們嘮叨本質完全體現出了，處女在婚前還可能給對方一定的空間，不過婚後完全將其視為自己的附屬品，好像一定要對方配合自己才可以，不聽自己的意見，就會開始嘮叨，根本變成不認識的樣子。

Top 2 雙子座

雙子座從不隱藏自己的社交魅力，婚前還可能收斂一些，把戀人放在第一位，婚後就不會將重心放在家裡，而是會積極拓展自己的交友圈，不知不覺把另一半放在後位，讓人覺得安全感缺乏。並且雙子也很容易突然之間變臉，變得冷淡毫無熱情，差異之大讓人難以招架。

Top 1 牡羊座

牡羊座婚前還可能對另一半百依百順，時不時製造一些浪漫橋段，但是婚後就不一樣了，面對一些柴米油鹽的瑣事煩惱，牡羊情緒化天性再也藏不住，還很可能將工作情緒帶回家，搞得雙方越來越疲憊。談到家務事，牡羊最多就是雙手一攤，交給另一半來處理，習慣讓別人來幫忙擦屁股。

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