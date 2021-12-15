fb ig video ETtoday search mobile

「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

>

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「婚前婚後差異最大」星座Top 3。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann

大家都知道談戀愛和結婚是完全不同的相處模式，少了戀愛的夢幻，婚後還必須接受現實捆綁，不光如此，從星座角度來看，有些人堪稱變臉級，以下公開「婚前婚後差異最大」星座Top 3 ，想婚族遇到這三位務必三思！

Top 3 處女座

若是跟處女從戀愛走到婚姻，那麼一定會發現他們嘮叨本質完全體現出了，處女在婚前還可能給對方一定的空間，不過婚後完全將其視為自己的附屬品，好像一定要對方配合自己才可以，不聽自己的意見，就會開始嘮叨，根本變成不認識的樣子。

Top 2 雙子座

雙子座從不隱藏自己的社交魅力，婚前還可能收斂一些，把戀人放在第一位，婚後就不會將重心放在家裡，而是會積極拓展自己的交友圈，不知不覺把另一半放在後位，讓人覺得安全感缺乏。並且雙子也很容易突然之間變臉，變得冷淡毫無熱情，差異之大讓人難以招架。

Top 1 牡羊座

牡羊座婚前還可能對另一半百依百順，時不時製造一些浪漫橋段，但是婚後就不一樣了，面對一些柴米油鹽的瑣事煩惱，牡羊情緒化天性再也藏不住，還很可能將工作情緒帶回家，搞得雙方越來越疲憊。談到家務事，牡羊最多就是雙手一攤，交給另一半來處理，習慣讓別人來幫忙擦屁股。

►最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕

►超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

►「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕

關鍵字：

星座, 運勢, 結婚, 牡羊座, 雙子座, 處女座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級、資生堂推超萌虎年限定

日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級、資生堂推超萌虎年限定

孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感

孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感

2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理 沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 「華夫格」簡單又有高質感！大勢元素讓Uniqlo、GU都搶著出 香港前女首富撞衫小18歲南韓歌手沒輸　DIOR禮服太美被朋友問爆 星巴克12／17限定耶誕派對新品大公開　全品85折再享「第二杯半價」 「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面