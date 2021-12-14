日系松果捲帥度破表！2022最新男生「捲髮造型範本」

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年即將到來，男生們髮型也該換上一點新花樣了吧！好剪才髮廊提出三款男生捲髮提案，教你打破一成不變的規矩髮型，試著留長頭髮，燙點不規則自然捲度，兩側壓貼燙來縮小頭型，再加上隨興線條修飾，讓自己變得更成熟有型。

#日系松果捲

日系松果捲透過低層次的剪裁、搭配層層堆疊的空氣感捲度，完美呈現了日本獨有柔和又慵懶的髮型風格！好剪才髮型師Penny指出，此款髮型因為頭頂的捲度凌亂且不規則，所以整理起來完全沒有難度，只要吹乾就有型、再抹點慕斯還能更立體，非常適合髮量細軟稀少，希望能夠增加頭頂蓬鬆厚實感的男生們！

#率性破浪捲

這款個性十足的破浪捲，是以近兩年來最熱門的狼尾頭（Wolf Cut）作設計上的延伸，加上了不規則的紋理與輕盈的層次打理，解決了把髮尾留長會讓整體髮型看起來太厚重、沒精神的困擾。好剪才髮型師Leo說明，這款充滿細節的破浪捲，不只增添了整體髮型的線條造型感，還能同時延長臉型的立體感以及頭型的飽滿度，達到雙重修飾效果！

#韓系王子捲

有別於前兩款捲度明顯、風格強烈的燙髮設計，這款王子捲則是透過燙型不燙捲的自然紋理，來打造韓系髮型簡單卻又精緻的設計風格。好剪才髮型師Elva指出，中分的S型微捲瀏海、搭配兩側輪廓的壓貼燙，能夠精準的縮小頭型的比例、凸顯五官的立體度，起到絕佳的視覺修飾效果！

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