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2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理

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▲▼2022捲髮流行趨勢。（圖／公關提供）

▲2022流行的捲髮造型，呈現慵懶氣質外又好整理。（圖／公關提供，以下同）

記者張毓容／台北報導　

2021倒數中，應該不少人都開始想換上新髮型迎接2022的到來，除了剪髮，中長髮的女生都喜歡燙點捲度，讓髮絲更蓬鬆有曲線，增添慵懶魅力！好剪才髮廊就分享了3款好整理不費時的流行捲髮造型，融入了低層次甚至接近零層次的剪裁架構、搭配一致捲紋，不僅不需費時打理，更能散發不經意的女神氣質。

▲▼2022捲髮流行趨勢。（圖／公關提供）

＃柔美優雅氣質代表：蝴蝶燙

「蝴蝶燙」捲度看似只是簡易的線條設計，其實藏滿了讓整體氛圍變得更加柔美的小心機。及肩上的微彎捲度，視覺上能夠延伸脖頸的線條，再透過瀏海的輪廓設計，集中呈現五官的立體度。好剪才髮型師Eason說明，此款燙髮風格只要簡單吹整完就能夠出門，還可以完美呈現出髮質的柔亮光澤，好整理又能展現俐落優雅的女神氣質。

▲▼2022捲髮流行趨勢。（圖／公關提供）

＃清新甜美自然代表：曲奇捲

「曲奇捲」整體呈現出無害甜美的捲度氛圍，五官屬於可愛甜美氣質或是想要有減齡效果的女生，都很適合換上「曲奇捲」。好剪才髮型師Patrick說明，這款低層次自然波紋的設計，不僅好整理，還能夠營造甜美溫暖的氛圍，再加上柔和捲度的空氣感瀏海，修飾臉型外更有無辜可愛的感覺；如果再搭配上霧感棕色髮色，會讓整體氣質會更有清新女神感！

▲▼2022捲髮流行趨勢。（圖／公關提供）

＃熱情可愛活潑代表：泰迪捲

「泰迪捲」屬於捲紋較小，且紋理非常一致的捲度風格，層層堆疊的小捲紋能呈現出充滿活力的氛圍，同時也不會顯得整體髮量過於厚重。好剪才髮型師Leo說明，這款「泰迪捲」非常適合活潑可愛且喜歡受到關注的人，能夠將活力自信展露無遺，再搭配上短瀏海的設計，凸顯五官的立體輪廓，更能完美修飾臉型。

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關鍵字：

髮型, 流行, 趨勢, 造型, 燙髮, 捲髮, 2022, 蝴蝶燙, 泰迪捲, 曲奇捲, 造型師

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