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年後無痛減重4撇步　「不要餓肚」是關鍵

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▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲準備開工也開始減肥，4個重點要注意。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

9天年假讓人放鬆心情，加上春節過年年菜、零食吃不停，回來上班前發現肚子悄悄肥一圈，如果被老闆同事試探的問：「是不是有點胖了？」場面超尷尬，既然是過年時的「快速吃肥」，當然也要在短時間內把握時間減重，4重點這個月努力做，就會瘦回過年前的好身材。

戒掉飲料
含糖飲絕對是讓身體瘦不下來的關鍵之一，持續補充糖分就算運動做得多苦命都沒用，這個月切記要戒掉含糖飲，如果你覺得太困難做不到，至少要減半，像是一天喝2杯手搖飲，必須規定其中一杯飲料必須是無糖，選擇綠茶或檸檬水，身體會慢慢習慣。

▲▼網揭上班族「有效減肥4招」。（圖／Unsplash）

恢復作息
過年跟家人團聚，通宵打屁守歲或是一起打麻將玩遊戲，走春跟家人玩到很晚，都要在開工後將生活作息慢慢調回正常，即便是上班時間較為自由的人，也要進行這項調整，不要到日上三竿才起床，這會讓進食的順序與時間打亂，身體想瘦就更不容易了。

▲選擇一張適合自己床墊，讓自己擁有睡眠好品質。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

不要絕食
很多人認為短期吃胖，大不了餓個幾天就瘦回來了，尤其在大魚大肉之後，如果突然進食量變少，身體就會調降基礎代謝率，變成易胖體質，到時候即使你的進食量只剩小鳥胃，你也瘦不下來，每天務必要吃到基礎代謝率的熱量。

▲▼網揭上班族「有效減肥4招」。（圖／Unsplash）

運動跟多喝水
吃足基礎代謝的熱量，當然要增加活動量不然怎麼瘦？若沒有運動習慣的人，建議從生活中找到隨時運動的方法，像是規定自己這一個月只能爬樓梯回家，在前一個捷運站或是公車站下車，走路到公司或是回家步行，即使覺得痛苦，也告訴自己「撐一個月就好」，在家追劇時也可以順便做個深蹲跟伸展，記得多喝水促進體內循環。

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▲▼減肥,運動,蔬菜,沙拉,上樓梯,走路,深蹲,快走。（圖／翻攝自pixabay）

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 過年, 農曆年, 零食

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