DIOR藍色小老虎巨可愛！4款LINE「免費精品貼圖」一次整理快收

編輯 / 小P 圖 / 翻攝Line

近期精品卯起來獻出免費LINE貼圖，繼GUCCI、FENDI、TIFFANY & Co.之後，DIOR也再度推出Dior Vibe限定貼圖，而且應景地以藍色小老虎呼應即將到來的虎年，超級可愛，其中還包含Merry Christmas、Happy New Year，絕對是最棒的祝福。

近期的精品貼圖，一次整理給大家看，趕緊下載跟上進度！

DIOR

為了慶祝將開幕的Dior Vibe期間限定店而推出，充滿活力的小老虎，實在太討喜，新年不用它怎麼行？

下載期限：2022/01/13

▼▼點圖下載▼▼

TIFFANY

TIFFANY與德國泰迪熊品牌Steiff合作，熊熊從小藍盒中跳出說「Merry Christmas」、或是捧著鑽戒說「Love」，能不動心嗎？

下載期限：2022/01/06

▼▼點圖下載▼▼



GUCCI

為了歡慶品牌100周年，GUCCI與知名插畫家Cherng合作推出馬來貘動態貼圖，馬來貘用的包包、配件，通通好想要！

下載期限：2022/01/06

▼▼點圖下載▼▼





FENDI

FendiDi是隻小熊貓，身上有FF Logo，而且看起來像戴了眼罩，牠會在地上打滾大笑，或是帥氣的拿著「OK」舉牌，又酷又可愛。

下載期限：2021/12/30

▼▼點圖下載▼▼





