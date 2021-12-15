年前掃除教你打造「極簡衣櫃」　3個篩選法則保持時髦、更有個性

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轉眼又快到農曆年節，又是準備大掃除的時刻啦！從最困難的衣櫃開始整理，後續就會順利得多。不過每年都一直購入新衣、每年都把衣櫃塞爆也不是辦法，不妨趁今年底前讓自己的衣櫃加入精簡派，而打造「極簡衣櫃」有幾種法則可以參考，將服裝照著篩選出來後，不只可以保持時髦、多了更多空間，還會發現減少了物慾、省了錢、心靈也更富足了！

＃絕妙三十法則

由造型師Wendy Mak所提出的「絕妙三十」法則，是打造極簡衣櫥（膠囊衣櫥）的一大法則，指的是每個人的衣櫃只需要有30件基本款的服裝，就能穿得很時尚，這30件單品可以分為：7件下半身服飾、6件上衣、3件洋裝、5件夾克外套、3個包包、六雙鞋子。

30件單品聽起來不是很多，但是仔細想想，你塞爆的衣櫃裡或許有多達百件單品，甚至超過，但是你一整季下來，真正穿到的衣服、搭配到的配件，是不是也就差不30件左右？這些單品可以組合成非常多套不同的穿搭，並不會讓人感到無趣，同樣可以很時髦、又能凸顯個人氣質。

＃80／20法則

「80／20法則」意指：「只有20％的因素會影響80％的結果」，運用在整理衣櫥上，指的就是，所有的衣物有80％是基本款、20％是特殊設計，如此便已足夠應付各種場合。此法則就是奉勸大家不要看到特別好看的衣服就開心地帶回家，結果大部分的衣服都穿不到幾次，80％的衣服最好都選擇百搭款。

＃54321公式

「54321公式」是其中最精簡的方法，對一般人來說難以達成，但依然可以試著用這樣的概念改變購衣習慣。「54321公式」表示：5件上衣、4件下裝、3件層次、2雙鞋子、1件特殊單品，利用3件層次單品如毛衣、外套、大衣來應付天氣變化，並製造穿搭層次；1件特殊單品如帽款、皮帶⋯⋯等配件，來凸顯個人的喜好。