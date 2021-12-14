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髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

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▲▼ 髮型師揪5大洗髮錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲很多頭皮問題都是因為錯誤洗頭行為而產生。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

你是不是也常覺得明明洗頭、護髮都很認真，但髮質、頭皮狀況就是好不了？問題可能就出在你的洗髮過程裡。就有髮型師指出最常見的5大洗髮清潔NG行為，除了可能會使得頭髮沒洗乾淨，嚴重更會造成頭皮發炎、敏感不適，甚至導致掉髮情況發生，快從今天開始改掉別再犯了！

▲▼ 髮型師揪5大洗髮錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲千萬別用指甲抓頭皮，容易抓傷頭皮進而引起細菌感染。（圖／翻攝IG@aveda）

NG 1：用指甲抓頭皮
有些人有頭皮搔癢的問題，洗頭時就習慣用指甲抓洗頭皮，但指甲裡會藏有細菌、污垢，用指甲搔抓頭皮容易使頭皮受傷、破壞皮膚屏障，引起細菌感染，導致毛囊炎，傷害毛囊，進而引起脫髮。正確的洗法是用手指指腹輕柔的揉搓按摩頭皮，而不是「抓」頭皮。

NG 2：用過熱的水溫洗頭

洗髮時水溫太熱容易燙傷頭皮、刺激毛囊，但過冷的水溫也不宜，會使頭皮受冷讓血液循環下降，毛囊養分供給不足，容易產生掉髮情況。所以洗髮的水溫要適宜，使用與體溫相近的溫度，約37～40度左右即可。

▲▼ 髮型師揪5大洗髮錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲先將洗髮精搓揉起泡再抹在頭上能避免清洗不乾淨而堵塞毛囊。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

NG 3：直接將洗髮精抹在頭上

洗髮精一擠出就直接往頭上抹，會不易於起泡沫、搓洗不均勻，導致清洗不乾淨，容易殘留而堵塞毛囊、造成頭皮負擔。正確的作法是先讓洗髮精在雙手揉搓起泡後，再塗抹在頭髮上進行清洗，這樣清潔效果比較好，且不易沖洗不乾淨，殘留於頭皮上。

NG 4：用毛巾揉搓頭髮

頭髮濕潤時毛鱗片處於向外張開狀態，正是脆弱的時候，用毛巾反覆搓揉摩擦頭髮對髮絲傷害很大，還會增加掉髮。正確做法是用毛巾將頭髮包住，以按壓的方式幫助毛巾吸走頭髮上多餘水分即可。

▲▼ 髮型師揪5大洗髮錯誤。（圖／翻攝ＩＧ）

▲把頭髮吹乾再睡覺能避免頭皮滋生細菌，且維持髮絲柔順健康。（圖／翻攝IG@chen_ting_ni）

NG 5：沒吹頭髮就睡覺

洗頭後頭皮處於潮濕狀態，毛細孔是張開的，如果不及時吹乾頭皮，不僅容易著涼感冒，也會容易引起細菌滋生，使頭皮發炎、引起掉髮。此外，頭髮濕潤時毛鱗片還處於張開亂翹狀態，沒吹乾就睡，毛鱗片容易受到損傷，長期下來髮質會越來越差、掉髮變多。所以睡前洗頭的人，除了要及時把頭皮吹乾，頭髮也要至少吹到9成乾再入睡，才能避免毛鱗片受損，維持髮絲柔順。

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關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 保養, 誤區, NG, 錯誤, 髮型師

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