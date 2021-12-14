林又立買精品當「心靈保養」　與HUBLOT藍錶絕配

▲HUBLOT推出Big Bang Unico尊爵藍計時碼錶系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）今發表Big Bang Unico尊爵藍計時碼錶系列，由名模出身、時尚運動品牌Hyphy創辦人林又立示範新錶，她特別以藍色紗質洋裝搭配中性風格的新錶，示範此系列無論男女都可駕馭，問及是否會借男友名錶？她秒回：「不會！男生大手大腳亂撞，我會心疼，但我會跟他推薦，買了我也可以戴。」

▲林又立以藍色裙裝搭配HUBLOT Big Bang Unico尊爵藍計時碼錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

經營運動品牌後，林又立透露會適時買精品犒賞自己，當成「心靈保養」，HUBLOT Big Bang Unico尊爵藍計時碼錶正是實用精品之一，品牌運用72枚零件構成三明治錶殼，材質分為King Gold皇金、鈦金屬兩種材質、搭配藍色陶瓷圈，各有錶徑42毫米或44毫米可供選擇，裝載具72小時動力儲存HUB1280 UNICO計時機芯。

▲HUBLOT Big Bang Unico鈦金藍陶瓷計時碼錶，619,000元。



▲HUBLOT Big Bang Unico皇金藍計時碼錶，1,240,000元。

藍色則是伯爵（PIAGET）的代表色，運動風的PIAGET Polo系列即推出多款伯爵藍色腕錶，包括藍色面盤以橫紋點綴並搭配鑲鑽時標的日期顯示精鋼錶、鏤空機芯橋板呈現藍色的18K玫瑰金超薄腕錶，以及錶圈鑲鑽的奢華版本等，優雅色調相當耐看。

▲PIAGET Polo系列伯爵藍日期顯示精鋼腕錶（左）402,000元，PIAGET Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕錶1,350,000元。（圖／伯爵提供）



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