沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

▲沙烏地阿拉伯公主收藏的梵克雅寶粉鑽白鑽項鍊，主石是20克拉風箏形切割粉紅鑽，逾10億元。（圖／Diamond Bank提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石交易平台Diamond Bank今舉辦「2021頂級彩鑽亞洲巡迴展」，展出總值逾30億元的彩鑽作品與裸鑽，最高價之作為沙烏地阿拉伯公主於1972年委託法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）製作的一款粉紅鑽白鑽項鍊，身價逾10億元，主石是淨度IF（內無瑕）全美等級、中彩（Fancy）成色的20克拉風箏形切割粉紅主鑽，是台灣歷來公開展出克拉數最大的粉紅鑽。

▲Diamond Bank展出3.86克拉全美無瑕等級艷彩藍鑽，約4億5000萬元。



▲Diamond Bank珠寶盒內各種珍稀彩鑽排列如繽紛糖果盒。



據悉此20克拉粉紅鑽在原石時期已被沙烏地阿拉伯王室收藏，被公主指定切割成童年美好回憶的風箏形狀，她又拿出珍藏許久的25顆阿蓋爾粉紅鑽，委託梵克雅寶訂製成華美項鍊，此次交由Diamond Bank獨家銷售，來台尋找有緣收藏家。此外，品牌還打開「糖果盒」，各種顏色的珍罕彩鑽讓人目不暇給，包括要價高達4億5000萬元3.86克拉全美無瑕等級艷彩藍鑽、約1億6000萬元的35.14克拉艷彩黃鑽的項鍊等。

▲Diamond Bank鑲嵌35.14克拉艷彩黃鑽的項鍊，約1億6000萬元。

以頂級巨鑽著稱的英國珠寶商Graff（格拉夫），在最新聖誕節廣告中，也展現鑽石的奢華魅力，模特兒穿上羽毛華服，搭配鑲嵌黃鑽與白鑽的高級珠寶，耀眼吸睛，尤其是指間那顆超過36克拉的枕形切割黃鑽戒，份量十足，讓人難以忽視。

▲英國珠寶商Graff發布節慶宣傳照，模特兒佩戴頂級黃鑽入鏡。（圖／Graff提供）

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