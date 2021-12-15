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日本專家提點「消除口臭」7個簡單小妙招　起床先喝水竟然NG！

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▲▼專家提點7個消除口臭簡單小妙招。（圖／翻攝ＩＧ）

▲日本專家傳授7個消除口臭的簡單小妙招，幫你恢復清新口氣。（圖／翻攝IG@chuu_official、@babebani）

編輯／Amanda　

就算擁有高顏值，一開口撲鼻而來的壞口氣也可能趕跑桃花、好人緣，加上現在常需要戴口罩，口臭問題變得更加嚴重，讓人尷尬又困擾。日本專治口臭的牙醫本田俊一和口腔齒科院長中城基雄都指出，造成口腔異味的主要成因和口水有極大關係，想要改善、預防口臭，保持口腔濕潤是關鍵。快把以下7個消除口臭的簡單小秘訣學起來，讓壞口氣不再成為你的脫單障礙。

1.多喝溫開水

日本專治口臭的牙醫本田俊一表示，唾液有殺菌、抗菌效果，當嘴巴乾燥、口水分泌不足會使口腔裡的各種細菌過度滋生，使口中異味變得濃厚，形成口臭。多喝水能為身體補充水分，有助於口腔分泌乾淨的口水，尤其溫開水能立即轉換成唾液使用，幫助清潔口腔並改善口臭。

2.多吃香菜類或黃綠色蔬菜

香菜類食物像是香菜、芹菜、薄荷、芫茜、肉豆蔻及艾草等都有除臭效果，能幫助中和口腔內異味，不管是食用、咀嚼或泡茶喝都能幫助消除口臭。除了香菜類，紫蘇、菠菜等黃綠色蔬菜含有豐富葉綠素，葉綠素有很強的殺菌和除臭效果，能幫助消除造成口臭的細菌。

▲▼專家提點7個消除口臭簡單小妙招。（圖／翻攝ＩＧ）

▲早上起床想喝水前最好先吐口水並刷牙漱口。（圖／翻攝IG@zawachin__0816）

3.早上起床先吐口水

晚上睡覺時人體會流失水分，所以隔天醒來容易感覺口乾舌燥，不少人就習慣起床後先喝一杯水，但這個看似健康的習慣反而會使口臭問題惡化。因睡眠時口水流動變差，口中的細菌數量會增加，還帶有許多老廢物質，一起來就喝水會讓口中的細菌全都跟著喝到肚子裡。

日本牙醫建議，早上起床時先把嘴裡「骯髒」的口水吐掉，接著漱口刷牙完後，再喝水補充水分，幫助口腔分泌乾淨的唾液。

4.喝茶

茶葉含有茶單寧、茶鹼、兒茶素和維生素Ｃ、B2等成分，有消炎、抗菌殺菌及清熱降火等作用，可幫助清潔口腔，預防和改善口臭問題，且兒茶素屬於多酚的一種，有抗氧化效果，還能分解形成口臭的物質。

▲▼專家提點7個消除口臭簡單小妙招。（圖／翻攝ＩＧ）

▲全穀類和新鮮蔬果富含膳食纖維能促進腸胃蠕動。（圖／翻攝IG@midoricoo）

5.多吃全穀類及新鮮蔬果

全穀類及新鮮蔬果含有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動，幫助改善因排便不順、宿便所引起的口臭問題。

6.用鹽水漱口

鹽巴有殺菌作用，且鹽分能讓細菌因細胞缺水而死亡，因此用鹽水漱口可幫助口腔消炎抗菌，並帶走口腔裡的細菌，改善預防口臭。

▲▼專家提點7個消除口臭簡單小妙招。（圖／翻攝ＩＧ）

▲多吃堅果等硬食物能促進唾液分泌，幫助緩解口臭。（圖／翻攝IG@babebani）

7.堅硬口感食物

咀嚼煎餅、雜糧麵包或堅果等堅硬食物，能促進唾液大量分泌，能潤滑口腔，調整口清環境、分散口腔細菌，幫助緩解口臭。

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關鍵字：

口臭, 異味, 口腔, 除臭, 牙醫師, 去除口臭, 方法, 秘訣, 口腔護理

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