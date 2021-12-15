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日本女生人手一瓶！黛珂小紫瓶全新升級、資生堂推超萌虎年限定

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▲▼橫掃日本美妝大賞！黛珂小紫瓶全新升級 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲擁有透明感肌膚是每個女生的心願。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

想要擁有透明感肌膚，和日本女生一起學保養就沒錯！日本賣翻的黛珂小紫瓶，即將更新成分再升級，而被視為國民保養的怡麗絲爾的水乳組，為了迎接虎年將推出超萌金虎限定組，為新年的肌膚加持好運。

▲▼橫掃日本美妝大賞！黛珂小紫瓶全新升級 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲黛珂 超微導全能修護精粹，30ml，2,150元、50ml，3,200元、75ml，4,300元。

日本女生幾乎人手一瓶的黛珂保濕美容液，挾帶著高人氣口碑，改版更升級，在日本9月上市首週，就創下每15秒賣出一瓶的銷售佳績。

現代人生活忙碌，多效保養品更為重要，全新超微導修護精粹，除了承襲前一代「保濕美容液」的保濕、前導機能外，更兼具修護及抗老等多工效能，同時改善肌膚11大困擾。不只如此，成分更是主張不添加酒精、合成表面活性劑、礦物油等成分，善待肌膚也更是善待地球，符合永續環境保護的概念。

▲▼橫掃日本美妝大賞！黛珂小紫瓶全新升級 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲怡麗絲爾 彈潤保濕水T2 300ml、彈潤保濕乳T2 300ml 新年限定組，4,900元。

而被視為日本國民保養品牌的怡麗絲爾，旗下的彈潤保濕水、彈潤保濕乳，不需要特別打廣告，已經連續14年蟬聯熱銷冠軍，主打運用頂尖膠原蛋白科技，為肌膚注入極致滋養的澎彈能量，雙頰隨時綻放緊緻飽滿的水玉光。

▲▼橫掃日本美妝大賞！黛珂小紫瓶全新升級 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

為了迎接嶄新的一年，2022年1月，怡麗絲爾推出虎年限定組，內含「彈潤保濕水T2 加大版」和「彈潤保濕乳T2 加大版」。在新的一年給肌膚滿滿膠原蛋白活力，養出加倍澎亮的好命美肌。新春限定包裝以吸睛喜氣的紅金色，融合活潑的金虎圖樣，真是又萌又可愛。

關鍵字：

日本, 保養, 銷售冠軍, 限定

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