卸妝後不用再洗臉？皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」

▲皮膚科醫師提醒，卸妝清潔是保養的重要關鍵。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

清潔絕對是保養美肌最基本、也最關鍵的一步，尤其對有化妝習慣的人來說，卸妝更是重要！但網上對於卸妝流傳著許多迷思，皮膚科醫師蔡依倫就針對3個常見卸妝疑問進行解答，像是敏感肌不能用卸妝水？卸妝後不用洗臉？快來看看專家怎麼說。

Q：敏感肌能否使用卸妝水？



不少人喜歡卸妝水的清爽質地和快速便捷的使用法，而肌膚敏弱的人則會擔心使用卸妝水要搭配化妝棉，可能會使肌膚感到不適。蔡醫師表示敏感肌也可使用卸妝水，但她提醒，無論是清潔保養或上妝時，都要避免用力摩擦且力道輕柔，卸妝時眼唇周圍可濕敷幫助彩妝溶解再卸除，而臉頰和其他部位則用化妝棉輕拭帶過即可，只要化妝棉上沒有殘妝就表示已卸除乾淨。

Q：如何挑選合適的卸妝品種類？

現在市面上的卸妝產品種類很多，像是卸妝油、卸妝水或乳，針對該如何挑選為佳，蔡醫師建議，如果是敏弱肌，需簡化複雜的保養程序，使用卸妝水或乳都適合，而卸妝水相較來說質地清爽且溫和，基本上一般膚質也都適用，若選擇有添加敏感肌配方的卸妝水也更適合敏感肌。

另外，可依照妝感來選擇劑型，像是現在戴口罩妝感比較淡，卸妝水的清潔力就很足夠了，而容易長痘痘的敏感肌則要避免使用卸妝油。

Q：卸妝後要不要再用洗面乳？



有些人擔心，卸妝品清潔力很強，卸妝後又洗臉是否會過度清潔？針對此問題，蔡醫師建議可以依據季節變化來調整，以台灣氣候來說比較潮濕悶熱，卸妝後再洗臉屬於基本的清潔步驟，只要留意選用成分溫和的卸妝清潔產品即可，而其他像是氣候本身比較乾燥的國家，過度清潔可能會造成肌膚更乾燥，卸妝後就未必要再加洗臉這步驟。

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