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卸妝後不用再洗臉？皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」

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▲▼ 皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，卸妝清潔是保養的重要關鍵。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

清潔絕對是保養美肌最基本、也最關鍵的一步，尤其對有化妝習慣的人來說，卸妝更是重要！但網上對於卸妝流傳著許多迷思，皮膚科醫師蔡依倫就針對3個常見卸妝疑問進行解答，像是敏感肌不能用卸妝水？卸妝後不用洗臉？快來看看專家怎麼說。

Q：敏感肌能否使用卸妝水？

不少人喜歡卸妝水的清爽質地和快速便捷的使用法，而肌膚敏弱的人則會擔心使用卸妝水要搭配化妝棉，可能會使肌膚感到不適。蔡醫師表示敏感肌也可使用卸妝水，但她提醒，無論是清潔保養或上妝時，都要避免用力摩擦且力道輕柔，卸妝時眼唇周圍可濕敷幫助彩妝溶解再卸除，而臉頰和其他部位則用化妝棉輕拭帶過即可，只要化妝棉上沒有殘妝就表示已卸除乾淨。

Q：如何挑選合適的卸妝品種類？

現在市面上的卸妝產品種類很多，像是卸妝油、卸妝水或乳，針對該如何挑選為佳，蔡醫師建議，如果是敏弱肌，需簡化複雜的保養程序，使用卸妝水或乳都適合，而卸妝水相較來說質地清爽且溫和，基本上一般膚質也都適用，若選擇有添加敏感肌配方的卸妝水也更適合敏感肌。

另外，可依照妝感來選擇劑型，像是現在戴口罩妝感比較淡，卸妝水的清潔力就很足夠了，而容易長痘痘的敏感肌則要避免使用卸妝油。

Q：卸妝後要不要再用洗面乳？

有些人擔心，卸妝品清潔力很強，卸妝後又洗臉是否會過度清潔？針對此問題，蔡醫師建議可以依據季節變化來調整，以台灣氣候來說比較潮濕悶熱，卸妝後再洗臉屬於基本的清潔步驟，只要留意選用成分溫和的卸妝清潔產品即可，而其他像是氣候本身比較乾燥的國家，過度清潔可能會造成肌膚更乾燥，卸妝後就未必要再加洗臉這步驟。

▲▼ 皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲巴黎萊雅 三合一卸妝潔顏水 玻尿酸高效溫和型，400ml，NT$480。

擁有高人氣好評的巴黎萊雅卸妝水，推出全新玻尿酸高效溫和型，僅添加極簡高效的8大成份，包含高保濕成分「超級玻尿酸」，無添加酒精、香精和防腐劑，可快速吸附彩妝髒污，溫和卸淨不留殘妝，同時有效舒緩敏感，穩定肌膚、強化肌膚屏障，連敏感肌也適用。

▲▼ 皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 超效保濕按摩卸妝膏，125g，NT$1,380。

以ECOCERT有機認證椰子油為基底，添加薰衣草、艾草等天然精油成分，溫和親膚無負擔，可快速乳化，同時卸除油性及水性彩妝，結合「卸妝、潔顏、按摩、保養」4種功效，快速不費力，還能留給肌膚清爽保濕感。

▲▼ 皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Za 純淨清爽卸粧霜，100g，NT$450。

獨特霜→油→乳的三段式質地轉換技術，能快速卸除厚重底妝及防水型彩妝，搭配按摩能同時軟化黑頭、潔淨毛孔，並添加維他命E、雙重自然植萃油分，溫和卸妝，水潤不緊繃，清爽不油膩的雪酪質地不易致痘，油痘肌也不怕。

▲▼ 皮膚科醫師解答3大「卸妝迷思」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲KANEBO DEW保濕全能白乳，180ml，NT$680。

DEW全新保濕全能白乳添加含有玻尿酸鈉、角鯊烷、荷荷芭油等的護潤玻尿酸及19種天然精油，擁有多效用途，可滋潤保濕肌膚，也可搭配化妝棉，拭去沾附臉上之灰塵、花粉等髒污，連同不防水彩妝一同卸除，還能作為洗手後的保濕護理。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 卸妝, 洗臉, 迷思, 皮膚科醫師, 醫生, 建議

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