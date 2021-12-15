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每天壓力如山大？改變「生活5件小事」，煩惱一掃而空

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▲▼改變「生活5件小事」，煩惱一掃而空 。（圖／Unsplash）

▲有時候空想只讓人更心煩，做就對了！（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

你是不是總覺得生活工作壓力如山大，感到身心俱疲？很想要改變現狀，卻又不知道該從何做起，對自己沒有自信、常常懷疑，甚至是猶豫不決，其實只要從簡單小事開始改變，就能讓人生開外掛，煩惱一掃而空。

#不要在意別人

人有時候會不快樂，就是因為太在意別人的情緒，使得自己心情被擾亂，請記得你不需要去迎合所有人，別浪費時間去猜測別人，或是對你有什麼看法，你就只要走自己的路，少想一點就會快樂一些。

#想太多不如直接去做

很多事情只是空想而不去做，就是虛度光陰，要知道做任何事都有一半成功、一半失敗的可能性，與其猶豫擔心會不會成功，倒不如放膽去做，開始了就是成功的第一步，就算最後失敗了，在這個過程中你已有豐厚收穫。

▲▼改變「生活5件小事」，煩惱一掃而空 。（圖／Unsplash）

#閱讀讓心靈富足

有時候心裡面空空的，不知道該做些什麼的時候，就去讀書吧！哪怕你一整天什麼都沒做，只要看完一本書，內心就是充實的，這份成就感會讓你沉浸在其中。

#早睡早起

擁有健康體魄是一切的根本，所以謹記每天早睡早起，讓你青春永駐，培養運動的習慣，使得精力充沛，當你把一整天的行程排滿滿時，你哪還有時間胡思亂想呢？

▲▼改變「生活5件小事」，煩惱一掃而空 。（圖／Unsplash）

#培養愛好興趣

找空檔來培養興趣會讓你更快樂，不管是料理，甚至養花種草都好，這些興趣能讓你在心情不好時，帶給你一點寄託，更是一種心靈慰藉。

關鍵字：

煩惱, 改變, 快樂

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