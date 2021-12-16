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能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

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▲▼很會獲得人心的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sbsdrama.official

談戀愛時，不是越強勢就越能把另一半留住，除了真心付出外，其實還需要適時用些「小心機」，把另一半的心抓得牢牢的，像是以下3個星座女就是很有天份，不僅自身很有吸引力，聰明又情商高，能把男生吃得死死，心甘情願被她們掌握。

▲▼很會獲得人心的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

如果因雙魚座平時待人很溫柔和善，就把她們當成是天真好騙的傻白甜，那你才是真傻！尤其是容易會被這種外在形象誤導的男生，更是看不明白，其實雙魚女情商高、腦子也很聰明，不論大小事她們早都在內心裡衡量清楚，加上雙魚座看人很準，非常知道如何跟不同的人相處，很擅長讓人不知不覺中就跌入她們的「溫柔陷阱」裡，被抓得死死的，讓人很難不偏愛她們。

▲▼很會獲得人心的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：水瓶座

水瓶座女生很聰明，觀察力非常敏銳又擅於分析，別想跟她們玩心機、耍小心眼，因爲她們很常能看穿他人內心想法，不論是討人歡心或要阻礙別人，她們都得心應手。而且水瓶座很擅長欲擒故縱，一方面是她們性格的關係，另一方面是水瓶女彷彿天生就有能把男人抓在手心裡的能力，男生常會不自覺沈浸於她們的魅力中，被吃得死死的。

▲▼很會獲得人心的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天蠍座

要說到「手段」，天蠍女可說是12星座中最強的代表了，她們觀察力敏銳，聰明又擅長心機和思考計策，但是否用些小手段是看她們想不想，如果需要，只有別人被她們耍得團團轉的份。而天蠍女不僅充滿神秘性感魅力，當她們喜歡一個人時，會暗暗在很多方面都做足功課，讓對方不經意間就掉進她們的陷阱裡，對自己展開追求，她們看似被動，其實早就主動把對方的心抓住了。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 感情, 情商, 天蠍, 雙魚, 水瓶

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