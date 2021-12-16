Jennie外套裡只穿內衣曬傲人腹肌　超犯規「男友視角」粉絲招架不住

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie近日登上韓版《DAZEED》雜誌節慶特別封面，以惹火姿態一口氣釋出多張畫報，演繹多套造型之餘不忘帶貨最近接下的代言品牌，其中幾套穿搭中，Jennie再度突破個人尺度，直接以內衣搭配外套，大方展現腹肌與身材曲線，性感指數破表，毫無贅肉的傲人身材令粉絲們為之驚艷。



BLACKPINK人氣席捲全球，每位成員都深受精品品牌喜愛，時尚代言與雜誌拍攝行程完全停不下來，有「人間香奈兒」之稱的Jennie不只是香奈兒形象大使，更是接著在今年拿下CALVIN KLEIN全球品牌代言人，為韓國《DAZEED》雜誌佳節版拍攝封面，Jennie以隨意慵懶姿態，一口氣換穿多套CALVIN KLEIN服裝帶貨，只見Jennie在幾套造型中，僅僅穿著系列中的運動內衣與外套擺拍，傲人身材一覽無遺，火辣指數再度迎來新高，就連緊實的川字馬甲線、以及身形曲線全都露。

另外，Jennie在這回大片中也不忘寵粉，以「男友視角」還有看似自拍的角度拍攝，像是穿著CALVIN KLEIN Logo T恤，下半身只搭配運動內褲，並作勢要從游泳池旁下水，只見她視線向下完全是由男友掌鏡的視角 ; 除了火辣造型外，Jennie也換上冬裝，以高領長袖搭配緊身熱褲耍辣，舉起一隻手越過鏡頭，45度的角度彷彿這張照片是由她本人「自拍」，讓粉絲們通通移不開目光，「根本是偷窺相簿」、「這是男友視角」、「我已換桌布」。

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