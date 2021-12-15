不怕撞錶的G-SHOCK現身！　彩色碳纖維錶圈紋理獨一無二

▲G-SHOCK高端支線MT-G加入最新成員MTG-B2000XMG腕錶，36,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK旗下高端支線MT-G加入最新成員MTG-B2000XMG，彰顯此系列複合式結構特色，採用彩色玻璃纖維和多層碳材料製成的「彩色碳纖維錶圈」，全新工藝靈感發想自火山活動與地殼變動擠壓推移形成不同的顏色地層紋理，因此隨機層壓出獨一無二的彩色錶圈，並運用彩色離子IP鍍膜點綴零件，讓錶圈、錶面與周圍零件配色相呼應。

▲G-SHOCK MTG-B2000XMG腕錶錶圈、錶面與周圍零件配色相呼應。

MTG-B2000XMG腕錶的錶殼設計則以高強度、高氣密性和輕量化為目標，G-SHOCK混合使用金屬與樹脂材料，內層採用獨特的碳纖維樹脂的硬殼式錶殼，搭配外層的金屬防護框架，創造外型強悍但又輕巧的錶款；配備世界六局電波與智慧藍牙以校正時間，防水200米。

▲CITIZEN超級鈦材質的光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L腕錶，47,800元。（圖／CITIZEN提供）

同為日系品牌的CITIZEN也在材質研發下功夫，1970年全球首創輕盈、防過敏、抗鏽蝕的鈦合金腕錶，並透過獨有的Duratect表面硬化技術，創造出更堅固耐用的超級鈦TM材質，比一般不鏽鋼硬5倍，廣泛運用在旗下錶款上，包括配備藍色透視感幾何面盤的光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L，具城市時間切換、電量等級顯示及萬年曆等功能，42.7mm錶徑尺寸重量僅80.5克。

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