fb ig video ETtoday search mobile

不怕撞錶的G-SHOCK現身！　彩色碳纖維錶圈紋理獨一無二

>

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK高端支線MT-G加入最新成員MTG-B2000XMG腕錶，36,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK旗下高端支線MT-G加入最新成員MTG-B2000XMG，彰顯此系列複合式結構特色，採用彩色玻璃纖維和多層碳材料製成的「彩色碳纖維錶圈」，全新工藝靈感發想自火山活動與地殼變動擠壓推移形成不同的顏色地層紋理，因此隨機層壓出獨一無二的彩色錶圈，並運用彩色離子IP鍍膜點綴零件，讓錶圈、錶面與周圍零件配色相呼應。

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MTG-B2000XMG腕錶錶圈、錶面與周圍零件配色相呼應。

MTG-B2000XMG腕錶的錶殼設計則以高強度、高氣密性和輕量化為目標，G-SHOCK混合使用金屬與樹脂材料，內層採用獨特的碳纖維樹脂的硬殼式錶殼，搭配外層的金屬防護框架，創造外型強悍但又輕巧的錶款；配備世界六局電波與智慧藍牙以校正時間，防水200米。

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN超級鈦材質的光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L腕錶，47,800元。（圖／CITIZEN提供）

同為日系品牌的CITIZEN也在材質研發下功夫，1970年全球首創輕盈、防過敏、抗鏽蝕的鈦合金腕錶，並透過獨有的Duratect表面硬化技術，創造出更堅固耐用的超級鈦TM材質，比一般不鏽鋼硬5倍，廣泛運用在旗下錶款上，包括配備藍色透視感幾何面盤的光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L，具城市時間切換、電量等級顯示及萬年曆等功能，42.7mm錶徑尺寸重量僅80.5克。

►G-SHOCK聖誕對錶寫滿數學題目　別頭痛，是愛的公式

►CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

陳昊森推坑張孝全買伯爵錶　許聖誕願望「買下整間店」

陳昊森推坑張孝全買伯爵錶　許聖誕願望「買下整間店」

「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 帝舵1926對錶看不膩　相宜價格更加分 胡宇威惡補高爾夫為AP開球　戴名錶一年連包膜都捨不得拆 歐米茄星座女錶新尺寸亮相　純色帶鑽秋冬放閃 余文樂刺青師錶帶上刺出藝術世界　Roger Dubuis收藏家有福了 凱特王子妃把自己包成聖誕禮物　紅色穿搭超喜氣 精品LINE貼圖免費！Tiffany泰迪熊萌爆、GUCCI馬來貘超時髦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面