星巴克「小熊餅乾拿鐵」洗版IG！融進鮮奶油泡泡莫名療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@yeovely___j、@merci____bonheur

聖誕節即將來臨，各國星巴克都會推出聖誕主題飲品和周邊，韓國星巴克近期就有一款「小熊餅乾拿鐵」洗版IG，在熱騰騰又擠滿鮮奶油的拿鐵上方，放上一片小熊造型餅乾，實在是太萌了，看它慢慢沉進泡沫裡，有種莫名的療癒感。除了小熊，還有薑餅人、禮物造型，全部都超級可愛。

韓國星巴克配合聖誕節，推出了多款期間限定飲品，像是撒了紅綠顆粒的薄荷巧克力、粉紅色洋甘菊飲品…，其中最讓韓妞們瘋狂的就是「小熊餅乾拿鐵」，它的基底是擠滿鮮奶油的拿鐵咖啡，上方擺了一片超Q的小熊造型餅乾，餅乾本身的甜味，還帶有肉桂香氣，融化後能與咖啡完美搭配，喝起來溫暖又幸福。

「小熊餅乾拿鐵」除了小熊造型，還有穿上星巴克綠色圍裙的薑餅人，以及寫了星巴克字樣的紅色禮物，三種造型隨機發送，但每一款都很可愛，不管拿到哪款都開心。這款飲品外型吸睛，所以很多人都在IG上面曬照分享，把餅乾擺在咖啡上面真的萌翻，看它們被鮮奶油、泡泡包圍，緩緩沉下去的模樣更療癒。

可愛造型飲品總是讓人沒有抵抗力，日本以知名動畫《笑笑羊》為主題的餐廳，近期也推出了新款飲品，其中一款是「橙子巧克力拿鐵」，加上冰淇淋、鮮奶油、水果罪惡度破表，還擺上了角色造型餅乾。另一款是以「草莓奶茶」為基底，加上角色餅乾裝飾，再用鮮奶油、棉花糖、冰淇淋重現綿羊蓬蓬的身體，可愛到讓人捨不得喝，另外還有印上笑笑羊和牧場主人圖案的熱拿鐵。

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