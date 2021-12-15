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眼周小熨斗！BIO UP「5D全能亮眼霜」12／16全球開賣　輕輕一抹定格青春

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圖、文／東森自然美提供

由東森自然美超強團隊主導的科研系保養品牌「BIO UP科美研」日前推出酒粕系保養品廣受好評，包括「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」和「高純度酒粕胎盤彈潤霜」一上市就掀起話題造成轟動，現在再度祭出重磅新品「超緊緻能量特潤眼霜」，效果強大到被稱為是「5D全能亮眼霜」，以雞尾酒配方為基底結合α-QPC複合撫紋因子，嚴選日本CoQ10、重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，3階段開啟美眸魅力，先緊緻、再豐潤，最後激升光澤度，只要輕輕一抹就能定格青春，12/16(四) BIO UP特潤眼霜在全球首賣，趕快設鬧鐘提醒跟上這波酒粕系保養品熱潮！

▲眼周小熨斗！BIO UP「5D全能亮眼霜」12/16全球開賣。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP科美研「超緊緻能量特潤眼霜」將於12/16(四) 22：40在東森購物47台全球首賣。

眼周保養太滋潤會長肉芽？ 醫師打破民眾對眼周的錯誤迷思

「眼周」是臉部肌膚當中，最脆弱也是最需要保養的部位，若是妳沒有好好保養，它可是會快速衰老，這時不論上再多的妝，都救不了一雙暗淡無光的雙眼，而有些人認為，眼周附近容易長肉芽，因此不敢擦太滋潤的保養品，新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師指出這是錯誤迷思，「除非挑選到不適合的保養品或眼下肌膚過薄，才可能會產生敏感、粟粒腫等異常狀態」。

另外，醫師也提到，眼部應該使用專門的保養品，才能針對皺紋及老化等肌膚狀況去做改善，「如果是比較容易乾燥的眼周，建議可以使用滋潤型的眼霜，如果乳霜本身質地細緻好吸收，除了敏感肌外，一般人也可薄敷當作眼膜具有加乘作用」，醫師也提醒大家，擦眼霜時除了眼下與眼尾，記得別忽略上眼皮，因為上眼皮也容易失去支撐彈力，全部都擦到才是完整的保養。

▲眼周小熨斗！BIO UP「5D全能亮眼霜」12/16全球開賣。（圖／東森自然美提供）

▲添加α-QPC複合撫紋因子與特殊亮采因子的「虹光科技」，一抹閃耀展現明亮雙眼。

救贖神器「超緊緻能量特潤眼霜」 不讓眼睛出賣你的年齡

眼周老化問題該怎麼解決？交給BIO UP「超緊緻能量特潤眼霜」就是最佳選擇！「超緊緻能量特潤眼霜」化身能量小電瓶達到縮時保養，不僅延續最引以為傲的雞尾酒配方為基底，再搭配具備8大品質安全指標堅持的日本CoQ10，快速賦活眼周緊緻撫紋，注入豐潤彈力延緩老化，持續供給美顏抗老能量，另外，擁有專利重瓣晚櫻花濃萃，可以快速提升青春活力與亮度，打擊暗沉提亮眼周，和疲憊感說byebye，再佐以虹光科技提升光澤加以修飾，一抹閃耀展現明亮雙眼，展現專屬個人魅力。

一雙明亮動人的眼睛，通常能給人留下特別好的印象，想要不顯老，就不要被眼睛出賣年齡，而「超緊緻能量特潤眼霜」就是眼周救贖神器，大幅強化分區保養概念，囊括容易忽略的上眼皮，一鍵美顏上提下補，全面擊破眼周肌膚問題，重現亮眼奇蹟，效果強大到被稱為是「神仙眼霜」，用過妳才知道，原來征服青春可以這麼簡單！

BIO UP科美研
NEW超緊緻能量特潤眼霜20g/NT$3,280

▲眼周小熨斗！BIO UP「5D全能亮眼霜」12/16全球開賣。（圖／東森自然美提供）
以雞尾酒配方、日本CoQ10、專利重瓣晚櫻花濃萃與虹光科技成分，3階段開啟美眸魅力，先緊緻、再豐潤，激升光澤度，征服青春，賦予彈潤緊實、抗老撫紋，全面擊破眼周肌膚問題。

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml/NT$2,880

▲眼周小熨斗！BIO UP「5D全能亮眼霜」12/16全球開賣。（圖／東森自然美提供）
含核心成分雞尾酒專利配方，高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，含珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，保濕潤澤肌膚，活化肌膚年輕，輕輕一拍，青春澎起來，潤澤看得見，嫩白更有感。

高純度酒粕胎盤彈潤霜 50g/NT$3,680

▲眼周小熨斗！BIO UP「5D全能亮眼霜」12/16全球開賣。（圖／東森自然美提供）

獨特質地創造彈力絲線效果，精準拉絲注入肌膚高純度精華，BIO UP專利雞尾酒配方搭配創新特殊抽出法萃取的日紐雙胎盤原液、SYN-4D胜肽微絲等成分，精準打造結構式分層抗老護理，深層煥活建構肌膚基地台，恢復肌膚彈性、強化防禦，賦予全臉澎嫩潤澤青春能量。

東森購物客服專線0800-045-080
東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 科美研, 保養, 5D全能亮眼霜, 眼霜, 日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露, 高純度酒粕胎盤彈潤霜

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