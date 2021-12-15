在大稻埕過夜好有fu　回到19世紀歐洲喝加方糖的苦艾酒

文、圖／Ean

別以為人潮散去後的大稻埕就沒搞頭，跟著在地達人推薦深入巷弄，拾階而上，會驚艷入夜後的迪化街區，不光異國感，甚至，還能感受穿越時空的魔幻。多虧這回過夜大稻埕，才讓我有機會放鬆且放心的享受這的微醺夜景。本次入住的「OrigInn Space 大稻埕」歷史建築民宿，除新推出療癒的五感旅宿體驗外，接下來，他們還將準備一份日夜雙版本的大稻埕好店地圖，要帶旅人探索再發現，屬於大稻埕新舊對話與東西融合的獨特魅力。

▲寬敞挑高面向街道的「三樓前」客房，是 OrigInn 我最喜歡的房間

▲人氣店貓歐胖坐鎮吧台

▲早晨推薦來附近一間很有異國感的咖啡店

從專屬香氣到頭皮舒壓，五感旅宿體驗給的不只是一夜好眠

這是我第四次入住 OrigInn，每回都會讓我耳目一新，繼東京墨田區職人工藝、印花樂主題房，這次，他們再串連起不同領域的領導品牌與專業好手，為房客打造一場品嚐傳統滋味、提供清晰視野的多感官旅宿新體驗。Harvey，被我譽為大稻埕的最帥老闆，雖非第一次幫我介紹所入住的「三樓前」客房，但每每總能變出新花樣，只見他打開衣櫥、掌心握著一只很有質感的炭黑核桃木，那是能活血療癒頭皮、具遠紅外線的 24K金按摩梳，據說是個舒眠好物，若房客用了喜歡，民宿一樓的選物咖啡廳就可購買。

▲Harvey 介紹神奇的 24 K金按摩梳

▲鎮房之寶是這座丹麥 GE258 經典沙發床

除此之外，香氣，是本次旅宿新體驗的一大重點。他們與專業的調香師合作，床頭掛著的安眠漢方花草香氛包，取材自迪化街上的藥草老舖，擔心有些房客可能聞不習慣，還添加普遍接受度較高的花草中和，使用掛鉤，用意是若覺太濃或太淡，自己調整距離即可，很體貼。

▲為房客助眠的漢方花草香氛包，可依據嗅覺喜好調整位置

▲我很喜愛舊式房子的挑高

另一個香氣的設計還更客製化。調香師針對一人旅、好朋友、戀人或熟悉伴侶，設計了四款不同味道組合的香氛，讓客人一進房就開始被療癒。香氣看不見卻有著力量，舒壓、陪伴、支持，不妨找個機會自己來親身感受這股隱形能量。香味，其實也並非真不可見，陽光漫射進房間的這早，我就沉醉在氤氳水霧與光線共舞的畫面，透過鏡頭捕捉這份美好，本身即是個好療癒的過程。

▲香氛機噴出的氤氳白霧，在朝陽下格外迷人

書桌上，除一向會擺放投客人所好的選書外，這回，又有新鮮好物。在原本就有提供的台灣烏龍茶包旁，新加了電視劇「茶金」裡有出現的迪化街百年糕餅舖「李亭香」兩款綠豆糕，讓旅人透過味覺來認識在地的傳統好滋味。接著，Harvey 再拿起一旁精緻的德國蔡司小鐵盒，打開同時提及他們有觀察到不少客人入住都會隨身帶相機，因此與「上洛 Joraku」合作、貼心提供了蔡司拭鏡紙，可方便用來擦拭相機鏡頭或眼鏡，讓房客擁有最佳視覺體驗來欣賞或紀錄大稻埕之美。

▲百年老餅舖的綠豆糕，佐台灣高山烏龍茶很剛好

▲德國蔡司品牌今年歡慶 175 週年所特別推出的精緻小鐵盒

▲提供蔡司拭鏡紙讓房客或拍或看都清晰

夜訪大稻埕，穿越到 1900 年的歐洲小酒館

介紹完房間後，Harvey 故作神秘説晚上要帶我造訪跟 OrigInn 一樣同具紳士風格的酒吧。大稻埕有多間專門提供啤酒、調酒與琴酒等不同主題的酒吧，要前往的「Antique Bar 1900」是今年新開，專門提供歐式傳統調酒。位於霞海城隍廟對面的「屈臣氏大藥房」三樓，若非有在地達人帶領，還真不會發現。酒吧如其名，重現了 1900 年的歐洲酒吧風格，挑高空間裡不論裝潢、音樂與燈光都十分到位，酒吧裡擺放一架鋼琴，凡能現場彈奏一曲德布西的月光，就能獲得一份神秘禮物。當你看到留著翹鬍子造型的型男老闆 Alan 本尊，就能理解何以會有如此富情趣的獎勵方式了。

若喜小酌，這裡有很多特別的酒款與調酒，可滿足想望，若跟我一樣醉翁之意不在酒，也有提供非酒精飲料，包括 8 支精品咖啡是用人物意象命名，使用法式濾壓壺來沖煮，增添風味。

▲表裡一致的 Alan，口罩戴上或是取下，都有標誌性的翹鬍子

但就算平常沒在喝酒，都推薦要試試這裡一款特別的「艾碧斯」（又稱苦艾酒）。使用的酒器華美，完全搭配酒吧的復古風格。飲用方法簡單但別具儀式感，首先把裝盛一些高酒精濃度草本茴香烈酒的酒杯，放在裝冰水的酒器下方，接著將放顆方糖的美麗薄金匙置酒杯上，旋鈕輕轉，等候一滴滴冰水穿蝕方糖後與酒融合，透過酒水比例可自由調整酒精濃度。有趣的是，關於這款酒還有個帶些魔幻的故事，19 世紀時艾碧斯深受許多藝術家喜歡，據說是因為喝完會產生幻覺而帶來創作靈感，這樣的謠言讓艾碧斯於 20 世紀初期時成為歐洲多數國家的禁酒，直到 1990 年代才解除禁令。不管謠言真偽，但光看著原本清澈透綠的酒液隨著帶糖冰水注入而逐漸轉為乳白綠色，這樣的過程就已是種自帶神馳的樂趣了。愉快的老城區夜晚，我們一行人喝喝笑笑拍拍照，不只偽出國，讓我彷彿也穿越時空了！

▲充滿儀式感的艾碧斯

▲光是過程，就很療癒

▲艾碧斯初體驗，新鮮有意思

若你喜歡「Antique Bar 1900」的異國感，那肯定也會喜歡早早開門營業的咖啡館「Twatutia Coffee & Co.」。店名不知如何發音嗎？其實是取自「大稻埕」台語的羅馬拼音，這間晨型咖啡館，平日 8:30 就開門、週末睡比較晚 10:30 營業，帶些粗獷的西式工業風與大稻埕街屋老房相互對話，原本就很不錯的咖啡在此品飲，又更加迷人了。

▲大塊舊枕木製成的吧台為空間定調

▲在大稻埕早起的咖啡好選擇

每隔一段時間重返迪化街總會帶給我新的驚喜，早晨的老城區朝氣與靜謐優雅的大稻埕夜生活，值得你放緩腳步，在此好好的住上一宿。

▲入住 OrigInn，房客可享用免費的飲品服務

▲店貓歐胖吃完早餐會到門口駐點招客，可愛模樣總會吸引路人停下腳步

/ Info. /

OrigInn Space 大稻埕

臉書 ｜訂房

地址：台北市南京西路路247號

Antique Bar 1900

臉書

地址：台北市大同區迪化街一段34號3樓

營業時間：17:00-24:00（週二、三公休）

Twatutia Coffee & Co.

臉書

地址：台北市南京西路279號

營業時間：週三-週五 08:30-16:30、週末 10:30-18:30（週一、二公休）

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。