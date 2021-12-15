韓星私服狂背的平價「雲朵包」登台！入手泫雅、澀琪同款不必再代購

記者王則絲／台北報導

不是只有昂貴的大牌精品才能擄獲女明星們的芳心，近年韓國小眾設計師品牌SAMO ONDOH的手袋攻佔IG，許多韓國女星私服都在狂背，包括泫雅、全昭旻、澀琪、少女時代的孝淵、Jessi⋯⋯全都親身帶貨，之前都得麻煩代購幫忙購買，現在SAMO ONDOH終於要於16日正式登台，入手女神同款不必再求人！

▲韓國小眾包袋品牌SAMO ONDOH正式登台，泫雅、瑟琪都在背「Bun Bag」雲朵包。（圖／翻攝自IG、品牌提供）



SAMO ONDOH（首爾溫度）意為「相同的溫度」，希望在這個科技冷漠的時代，大家可以透過喜歡的包款找到屬於自己的同溫層。SAMO ONDOH的手袋設計簡約卻不簡單，大膽的設計感讓女星都愛上，像是泫雅簡直是忠實粉絲，幾乎每一款主打手袋都擁有，包括「Bun Bag」雲朵包系列，方形輪廓上以抓皺的開口呈現，很有個性，澀琪也擁有同款。

▲全昭旻示範「Egg Bag」蛋殼包系列。（圖／翻攝自IG、品牌提供）



另外還有「Egg Bag」蛋殼包系列也是女星們之間的夯款，除了泫雅外、全昭旻也有背過，圓圓的水桶包外型，上方同樣以抓皺細節搭配，更多的是可愛俏皮。

最獲得韓國女生喜愛的腋下包款式，則是「Mug Bag」和「Donut Bag」系列，分別是長方輪廓與圓筒的外型，胖胖、澎澎的手感超療癒，搭配上清新的色系，隨手一拎就很時髦又青春。

▲胖胖、澎澎的「Mug Bag」與「Donut Bag」系列。（圖／翻攝自IG）



►這是怪奇比莉史上最可愛的造型！她親揭近年轉變風格背後原因

►ZARA、MANGO四折起此時開跑！必敗小香風外套、大衣狂省超過千元