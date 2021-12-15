鬼鬼、溫貞菱撞衫「熊寶寶毛絨外套」！　輕奢夢幻聯名價格很可以

記者鮑璿安／台北報導

冬季少不了毛絨單品加持，近期女星鬼鬼吳映潔、姚愛寗、溫貞菱恰巧都在私服中穿著法國輕奢品牌Maje 2021秋冬Varley聯名限定系列，以可愛的毛巾材質與夢幻薰衣草紫加持的外套，穿上就充滿可愛氣息。此外，Sandro也在秋冬帶來羔羊毛外套與包款，整套Look一次入手！

▲鬼鬼吳映潔俏皮穿著Varley聯名系列雪白毛絨外套，價格落在1萬3千元上下。（圖／品牌提供）

法國輕奢品牌Maje以高設計感，與相較於精品更好入手的價位走紅，此次2021秋冬與Varley聯名，皆以運動服變奏而成，圖案以M字和V字交織而成致敬，也融入薰衣草紫、卡其和杏色主調。像是鬼鬼吳映潔俏皮穿著雪白毛絨外套，戴起帽子擺拍，胸前的M字紫色Logo彰顯辨識度，整體效果相當可愛。

▲女星姚愛寗、溫貞菱 。（圖／品牌提供）

同款的單品也出現在女星姚愛寗、溫貞菱身上，兩人分別以黑褲與白裙的鮮明搭配，豐富視覺效果。除了外套搭配外，本系列也提供髮帶、運動襪和單車褲做搭配，在運動同時也有時尚風格。





▲輕奢品牌Sandro秋冬則帶來Yza駝色麂皮拼羊羔毛肩背包、駝色麂皮拼羊羔毛外套 。（圖／品牌提供）

另外，一樣來自法國的輕奢品牌Sandro，在秋冬則帶來Yza駝色麂皮拼羊羔毛肩背包、駝色麂皮拼羊羔毛外套，完美的拼接風格，一次融入多種元素非常耐看，也是不退流行的大熱款式之一。

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