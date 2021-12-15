fb ig video ETtoday search mobile

鬼鬼、溫貞菱撞衫「熊寶寶毛絨外套」！　輕奢夢幻聯名價格很可以

>

記者鮑璿安／台北報導

冬季少不了毛絨單品加持，近期女星鬼鬼吳映潔、姚愛寗、溫貞菱恰巧都在私服中穿著法國輕奢品牌Maje 2021秋冬Varley聯名限定系列，以可愛的毛巾材質與夢幻薰衣草紫加持的外套，穿上就充滿可愛氣息。此外，Sandro也在秋冬帶來羔羊毛外套與包款，整套Look一次入手！

▲maje 。（圖／品牌提供）

▲maje 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼吳映潔俏皮穿著Varley聯名系列雪白毛絨外套，價格落在1萬3千元上下。（圖／品牌提供）

法國輕奢品牌Maje以高設計感，與相較於精品更好入手的價位走紅，此次2021秋冬與Varley聯名，皆以運動服變奏而成，圖案以M字和V字交織而成致敬，也融入薰衣草紫、卡其和杏色主調。像是鬼鬼吳映潔俏皮穿著雪白毛絨外套，戴起帽子擺拍，胸前的M字紫色Logo彰顯辨識度，整體效果相當可愛。

▲maje 。（圖／品牌提供）

▲maje 。（圖／品牌提供）

▲女星姚愛寗、溫貞菱 。（圖／品牌提供）

同款的單品也出現在女星姚愛寗、溫貞菱身上，兩人分別以黑褲與白裙的鮮明搭配，豐富視覺效果。除了外套搭配外，本系列也提供髮帶、運動襪和單車褲做搭配，在運動同時也有時尚風格。

▲▼SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲▼SANDRO 。（圖／品牌提供）

▲輕奢品牌Sandro秋冬則帶來Yza駝色麂皮拼羊羔毛肩背包、駝色麂皮拼羊羔毛外套 。（圖／品牌提供）

另外，一樣來自法國的輕奢品牌Sandro，在秋冬則帶來Yza駝色麂皮拼羊羔毛肩背包、駝色麂皮拼羊羔毛外套，完美的拼接風格，一次融入多種元素非常耐看，也是不退流行的大熱款式之一。

►周迅全身撞衫小16歲李聖經！驚現「一敗筆」輸了　網：直接穿老

►文佳煐撞衫倪妮「3年前舊禮服」！　氣場險被壓過靠S曲線拼了

關鍵字：

鬼鬼, 吳映潔, 溫貞菱, 姚愛甯, Maje , 2021, 秋冬, Varley, 聯名

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

髮型師揪「5大洗髮錯誤」恐掉髮！最後一條超過8成女生都做過

香港前女首富撞衫小18歲南韓歌手沒輸　DIOR禮服太美被朋友問爆

香港前女首富撞衫小18歲南韓歌手沒輸　DIOR禮服太美被朋友問爆

2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理

2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理

「婚前婚後差異最大」星座Top 3！冠軍暴露本色，家務丟給另一半 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 孫藝真「應援車美照」富家女穿搭好仙！　踩拖鞋也藏不住高級感 「華夫格」簡單又有高質感！大勢元素讓Uniqlo、GU都搶著出 星巴克12／17限定耶誕派對新品大公開　全品85折再享「第二杯半價」 日本專家提點「消除口臭」7個簡單小妙招　起床先喝水竟然NG！ 楊冪被捕獲現身遊樂園「小熊包」成焦點！　網一搜：6百元超親民

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面