fb ig video ETtoday search mobile

東京芭娜娜竟賣起「咖哩包子」！外皮、餡料還是有香蕉味

>

編輯／Emily　圖／翻攝自fashion-press.net、小紅書@大米奇子

「東京芭娜娜」（TOKYO BANANA）是日本知名伴手禮，招牌香蕉蛋糕經常與卡通人物合作或配合季節推出限定版本，也出過霜淇淋、蜂蜜蛋糕等不同類型的甜點。而最近東京芭娜娜竟然首次賣起鹹食，推出了一款「香蕉咖哩包子」，外皮跟香蕉蛋糕一樣黃黃的，裡面包了咖哩絞肉餡料，咬一口就有濃郁滋味。

▲東京芭娜娜咖哩包子。（圖／翻攝自fashion-press.net）

日本「東京芭娜娜」一向以甜點為人所知，這次是多年以來首度嘗試賣鹹食，「香蕉咖哩包子」外型維持原來的特色，有著淡黃色外皮，形狀像變胖的香蕉，上面還印了招牌香蕉LOGO，剝開後裡面是由豬肉、牛肉、洋蔥、紅蘿蔔與咖哩混合而成的餡料，還加入了香蕉和奶油，打造出獨特風味。

▲東京芭娜娜咖哩包子。（圖／翻攝自fashion-press.net）

天氣冷的時候來，一顆熱騰騰的「香蕉咖哩包子」超級療癒，軟軟外皮咬開，會有滿溢的咖哩肉餡，讓人看了口水直流，香蕉與咖哩的神奇組合，更讓人好奇吃起來究竟如何。「香蕉咖哩包子」12月16日起會在日本的EXPASA海老名服務區門市限定販售，那裡也能吃到「東京芭娜娜霜淇淋」，有機會去的話千萬別錯過。

▲東京芭娜娜咖哩包子。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲東京芭娜娜咖哩包子。（圖／翻攝自fashion-press.net）

另外，大陸星巴克最近也推出了話題新品「紅酒牛肉酥」，光聽名字就有種高級感，一登場馬上在小紅書引起熱烈討論。「紅酒牛肉酥」的外皮金黃酥脆，咬下去有層層酥皮，搭配紅酒燉煮的牛肉餡料超級美味，而且真的吃得到大塊牛肉，冬天裡來一個真的幸福滿滿。

▲東京芭娜娜咖哩包子。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲東京芭娜娜咖哩包子。（圖／翻攝自fashion-press.net）

►麥當勞限定「行走聖誕樹甜筒」太可愛！加上鯛魚燒網狂打卡：顏值勝出

►肯德基「Kitty炸雞置物籃」超萌犯規！　手提變野餐神器可愛破表

關鍵字：

東京芭娜娜, 日本, 香蕉, 咖哩, 包子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康

落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康

營養師曝「4種肥肚」成因和改善法！鮪魚肚、壓力肚重點不一樣 2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人 戴口罩也要美！「早春人氣唇膏」盤點，化妝包必備 許富凱看秀初體驗認了「願嘗試女裝」　曾砸百萬治裝不手軟 哈利波特劇迷必玩！　輸入生日即可獲得一句專屬「魔法語錄」 Jennie外套裡只穿內衣曬傲人腹肌　超犯規「男友視角」粉絲招架不住 皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面