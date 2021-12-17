東京芭娜娜竟賣起「咖哩包子」！外皮、餡料還是有香蕉味

編輯／Emily 圖／翻攝自fashion-press.net、小紅書@大米奇子

「東京芭娜娜」（TOKYO BANANA）是日本知名伴手禮，招牌香蕉蛋糕經常與卡通人物合作或配合季節推出限定版本，也出過霜淇淋、蜂蜜蛋糕等不同類型的甜點。而最近東京芭娜娜竟然首次賣起鹹食，推出了一款「香蕉咖哩包子」，外皮跟香蕉蛋糕一樣黃黃的，裡面包了咖哩絞肉餡料，咬一口就有濃郁滋味。

日本「東京芭娜娜」一向以甜點為人所知，這次是多年以來首度嘗試賣鹹食，「香蕉咖哩包子」外型維持原來的特色，有著淡黃色外皮，形狀像變胖的香蕉，上面還印了招牌香蕉LOGO，剝開後裡面是由豬肉、牛肉、洋蔥、紅蘿蔔與咖哩混合而成的餡料，還加入了香蕉和奶油，打造出獨特風味。

天氣冷的時候來，一顆熱騰騰的「香蕉咖哩包子」超級療癒，軟軟外皮咬開，會有滿溢的咖哩肉餡，讓人看了口水直流，香蕉與咖哩的神奇組合，更讓人好奇吃起來究竟如何。「香蕉咖哩包子」12月16日起會在日本的EXPASA海老名服務區門市限定販售，那裡也能吃到「東京芭娜娜霜淇淋」，有機會去的話千萬別錯過。

另外，大陸星巴克最近也推出了話題新品「紅酒牛肉酥」，光聽名字就有種高級感，一登場馬上在小紅書引起熱烈討論。「紅酒牛肉酥」的外皮金黃酥脆，咬下去有層層酥皮，搭配紅酒燉煮的牛肉餡料超級美味，而且真的吃得到大塊牛肉，冬天裡來一個真的幸福滿滿。

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