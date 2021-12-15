孫盛希戀上寶格麗珠寶盒包　憶最爛聖誕禮苦笑

▲寶格麗今發表Holiday Season配件系列新品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今發表Holiday Season配件系列，由金曲創作才女孫盛希演繹最新的Serpenti珠寶盒包與Hobo新月包，她立刻替兩款包想好搭配場合，前者適合跑趴使用，裡面還有可拆式小隔層，能將貴重物品藏於下方，她說：「我會藏戒指，因為我喜歡自己的手，常戴戒指。」

▲孫盛希對寶格麗Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包愛不釋手。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲孫盛希搭配寶格麗Serpenti Hobo 象牙蛋白石色小牛皮新月包。

Serpenti Hobo新月包則被孫盛希視為上班或散步的最佳配件，柔軟卻又挺立的包身風格優雅，兩款寶格麗新包作為聖誕禮物再適合不過，讓她憶起收過最爛的聖誕禮物，她苦笑說：「我朋友很煩，竟然送超man卡通的貼紙、筆記本、文具給我，根本不會用，還擺在家裡！」

▲寶格麗Serpenti淺金色水蛇皮珠寶盒包，104,700元。



▲寶格麗Serpenti Hobo尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，小尺寸61,700元。



▲寶格麗Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包（左）136,200元， Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包185,000元。



若聖誕禮送寶格麗肯定送進心坎兒裡，除了主打的新樣式，品牌還推出一系列金色系的小包，如軟皮包身搭配金屬網的Serpenti Heritage Mesh淡金屬網格晚宴包、Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包等，搭配標誌性的金色蛇頭裝飾更顯華麗；香奈兒（CHANEL）也有不少金屬色調的包款可供選擇，包括經典的2.55口蓋包、金屬材質的迷你菱格紋晚宴包，為節慶穿搭增添亮點。

▲香奈兒金屬材質的迷你晚宴包。（圖／翻攝香奈兒官網，以下同）



▲香奈兒金屬質感小牛皮2.55口蓋包，268,900元。



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