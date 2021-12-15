fb ig video ETtoday search mobile

孫盛希戀上寶格麗珠寶盒包　憶最爛聖誕禮苦笑

>

▲寶格麗今發表Holiday Season配件系列新品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今發表Holiday Season配件系列，由金曲創作才女孫盛希演繹最新的Serpenti珠寶盒包與Hobo新月包，她立刻替兩款包想好搭配場合，前者適合跑趴使用，裡面還有可拆式小隔層，能將貴重物品藏於下方，她說：「我會藏戒指，因為我喜歡自己的手，常戴戒指。」

▲▼ 孫盛希 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲孫盛希對寶格麗Serpenti象牙蛋白石色小牛皮珠寶盒包愛不釋手。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ 孫盛希 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲孫盛希搭配寶格麗Serpenti Hobo 象牙蛋白石色小牛皮新月包。

Serpenti Hobo新月包則被孫盛希視為上班或散步的最佳配件，柔軟卻又挺立的包身風格優雅，兩款寶格麗新包作為聖誕禮物再適合不過，讓她憶起收過最爛的聖誕禮物，她苦笑說：「我朋友很煩，竟然送超man卡通的貼紙、筆記本、文具給我，根本不會用，還擺在家裡！」

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti淺金色水蛇皮珠寶盒包，104,700元。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）
▲寶格麗Serpenti Hobo尼加拉藍寶石色小牛皮新月包，小尺寸61,700元。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）
▲寶格麗Serpenti Heritage Mesh淡金色金屬網格晚宴包（左）136,200元， Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包185,000元。

若聖誕禮送寶格麗肯定送進心坎兒裡，除了主打的新樣式，品牌還推出一系列金色系的小包，如軟皮包身搭配金屬網的Serpenti Heritage Mesh淡金屬網格晚宴包、Serpenti Full Metal Mesh鍍金小羊皮水桶包等，搭配標誌性的金色蛇頭裝飾更顯華麗；香奈兒（CHANEL）也有不少金屬色調的包款可供選擇，包括經典的2.55口蓋包、金屬材質的迷你菱格紋晚宴包，為節慶穿搭增添亮點。

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒金屬材質的迷你晚宴包。（圖／翻攝香奈兒官網，以下同）

▲▼BVLGARI,CHANEL 。（圖／公關照）
▲香奈兒金屬質感小牛皮2.55口蓋包，268,900元。

►亮・珠寶／金色系珠寶點亮聖誕造型　香奈兒雙色耳環日常也好搭

►「神力女超人」節慶穿搭好辣　深邃事業線襯Tiffany金鍊搖滾一下

關鍵字：

孫盛希, BVLGARI, 寶格麗, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

不怕撞錶的G-SHOCK現身！　彩色碳纖維錶圈紋理獨一無二

不怕撞錶的G-SHOCK現身！　彩色碳纖維錶圈紋理獨一無二

沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

沙國公主10億項鍊來台展售　20克拉粉紅主鑽創台灣展歷來最大

珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

珍珠聖誕樹、雪花飄上髮際　俏麗指數飆升

陳昊森推坑張孝全買伯爵錶　許聖誕願望「買下整間店」 「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了 帝舵1926對錶看不膩　相宜價格更加分 胡宇威惡補高爾夫為AP開球　戴名錶一年連包膜都捨不得拆 歐米茄星座女錶新尺寸亮相　純色帶鑽秋冬放閃 余文樂刺青師錶帶上刺出藝術世界　Roger Dubuis收藏家有福了 凱特王子妃把自己包成聖誕禮物　紅色穿搭超喜氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面