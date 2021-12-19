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「小熊維尼飲水機」詭異笑臉盯你喝水！蜂蜜罐杯子拉近一看被萌翻

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記、10x10.co.kr

迪士尼的小熊維尼擁有高人氣，做成各種周邊商品總讓人乖乖掏出荷包。最近就有一款「小熊維尼飲水機」引起熱議，裝水的地方做成一顆小熊維尼立體大頭，組裝起來擺在桌上，就有隻維尼一直看著你，有它陪伴你上班不只心情愉悅，也能時時提醒你記得喝水，搭配「維尼蜂蜜罐杯子」一起用更Q。

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

「小熊維尼飲水機」外型超吸睛，最上面裝水的罐子做成立體維尼大頭造型，透明的黃色既還原維尼長相，又能看清楚剩餘水量，還印有維尼生動的五官、表情，下面的底座也選用標誌性黃色，組裝在一起實在是太可愛。飲水機尺寸適合擺放在桌上，罐子又差不多是一天會喝的水量，有了它就能監督你時時補充水分。

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

有了「小熊維尼飲水機」，搭配同主題杯子一起用更療癒。「維尼蜂蜜罐杯子」以維尼最愛的蜂蜜為靈感，做成蜂蜜罐造型，杯子上緣有流淌下來的鮮黃蜂蜜，看起來好誘人，杯蓋同樣是黃色，上面有一隻維尼公仔慵懶的坐在上面，呆萌模樣讓粉絲們超心動，想一起打包帶走。

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

想蒐集更多小熊維尼周邊，可以看看韓國文具10X10販售的「小熊維尼真空米桶」，這款桶子容量超大，外層是淺淺的奶油黃，並印上可愛的維尼笑臉，底部則是半透明，可以看清楚內部狀況，真空功能更能保持米粒新鮮，擺在家中廚房可愛又好用。除了裝米，也很適合拿來裝寵物的飼料。

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

▲小熊維尼飲水機。（圖／翻攝自小紅書@阿昆的日記）

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關鍵字：

小熊維尼, 飲水機, 杯子, 迪士尼

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