Jennie手搭著男人背對鏡頭放電　戴香奈兒珠寶散發摩登魅力

▲香奈兒品牌大使Jennie演繹全新COCO CRUSH珠寶。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團Blackpink成員Jennie擔任香奈兒（CHANEL）品牌大使，最新形象照曝光，是她疊戴COCO CRUSH珠寶系列耳飾、戒指，以及最新推出的品牌首字母C的項鍊吊墜，手搭著男模的背而眼睛對著鏡頭放電，演繹俐落摩登的風格毫不費力，款款都是日常容易配搭的設計。

▲香奈兒18K BEIGE米色金COCO CRUSH圈式耳環，169,000元。



▲香奈兒COCO CRUSH圈式耳環18K白金鑲鑽款（左）249,000元，18K金鑲鑽項鍊162,000元。



香奈兒COCO CRUSH系列珠寶源自1955年起2.55包奠定的品牌經典符碼，菱格紋在貴金屬光滑圓潤的表面上交錯，延伸出許多豐富款式。迎接2022年，此系列將率先推出7件新作，包含18K BEIGE米色金、黃金和白金材質的品牌首字母C造型項鍊吊墜與圈式耳環，當中白金款均點綴美鑽，最奢華的新款為雪花鑲嵌美鑽的18K白金戒，可單戴亦可與既有的同系列戒指疊搭。

▲模特兒佩戴香奈兒COCO CRUSH雪花鑲嵌鑽石戒指小型款，423,000元。

各珠寶品牌的招牌作品不斷推陳出新，目標都很一致，都是為了讓珠寶融入生活之中，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）以蛇為靈感的Serpent Boheme系列亦有時髦的18K金鑲鑽耳環設計，Quatre系列則加入陶瓷材質或新色做變化，為整體造型增添年輕活潑的氣息。

▲Boucheron Serpent Boheme系列18K金鑲鑽耳環（左）500,000元，Quatre Black系列迷你吊墜項鍊212,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

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