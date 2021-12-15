IKEA威靈頓牛排回歸限時開賣　咖哩豬排太銷魂居然150元有找！

▲IKEA歲末推出不少新主菜，每個看起來都好好吃。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕不是只有交換禮物而已，有口福也是一大重點，IKEA餐廳近期大推新餐點，從主菜到甜點通通有新貨，之前收到超好評的威靈頓牛排限時回歸，此外還有首次開賣的南蠻烤半雞，而且常態商品還加入了大家都喜歡、份量超足夠的「豬排咖哩飯」，售價150元有找就能吃飽飽！

▲威靈頓牛排，售價380元。

一連串歡慶季節到來IKEA也慢慢祭出好料，去年夏天推出、受到好評的威靈頓牛排近期也限時回歸啦，軟嫩的烤牛肉加上酥脆外皮，搭配超可愛的葉子南瓜塊跟蔬菜，只要380元就能吃到；首度推出的南蠻烤半雞除了有賣相超佳的脆皮之外，還有雞汁拌飯填肚，適合喜歡吃米飯的消費者。

▲南蠻烤半雞，售價250元。

要說賣相佳的還有即將為常態供應的咖哩豬排飯，具有嚼勁口感的里肌肉加上白飯殺手咖哩，超搭的組合也能在IKEA餐廳吃到啦，更棒的是149元的價格超值得一試，目前僅有限定晚上從5點到8點半供應喔，順道一提之前新店店開幕時推出的限定肋眼牛排也現身了，錯過的民眾可以好好把握機會。

▲咖哩豬排飯，售價149元；肋眼牛排佐蘑菇醬，售價350元。

女性餐酒館「微兜petit doux」獨家招牌甜點菜色瓦帕，有著Q彈麻糬與起司熱餡圈了許多粉，隨著草莓季的到來，也推出冬季限定口味「天空之糖草莓瓦帕鬆餅」，主打使用甜度低、養份高且富含礦物質的椰糖為原料，搭配紅艷香甜的草莓，製作出輕甜不膩口，人人都能輕鬆享受的無負擔甜點，也是療癒的一品，售價420元。

▲天空之糖草莓瓦帕鬆餅，售價420元。