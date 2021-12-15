日本心理測驗「從水坑反射看到什麼？」原來你內心擔憂源自於此

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你有觀察過生活中的小事物嗎？也許這些意外的發現能夠反映出你的內心狀態！

日網《FYTTE》的人氣心理測驗，測出「你擔心的原因是什麼呢」？有時內心不由來的感到擔憂，究竟這股心理壓力是來自於哪裡呢？這個測驗能夠幫助你更了解自己在意著什麼事，一起來看看吧！



一個雨後天晴的天氣，你經過一個水坑時，看見水坑倒影出什麼景象呢？

Ａ：一棟現代化的銀色建築

Ｂ：星光燦爛的星空

Ｃ：藍天上有隻飛翔的鳥



－－－－－－－－－－－準備好來對答案了嗎？－－－－－－－－－－－－

Ａ：一棟現代銀色建築

選Ａ的你，因為目標很遠大而渴望崛起，但感受到來自工作或學校的壓力，或是被上司的期望跟壓力壓垮，那是因為你給自己的目標太高的期許了，也許適時地離開工作，花點時間去放空、和可信賴的朋友聊聊，能讓你重新找到動力，繼續向上努力！



Ｂ：星星閃爍的夜空

選Ｂ的你，也許正感到不耐煩，因為你的夢想很遠大，使你覺得自己需要很長時間才能實現，甚至有些氣餒自己的努力還看不到結果，對於未來感到焦慮。但實際上你的運氣正在上升中，夜空中的燦爛星星象徵著你的潛力，也許黎明就要到來了！如果你繼續照著現在的方式努力，美好的未來也會等著你的。



C：藍天上飛翔的鳥

選C的你，也許渴望像鳥兒一樣自由吧！目前的你正感受到阻力，或是有些心累了，因為正在做一份不感興趣的工作。天空中飛翔的鳥兒是自由的象徵，而你也是很有自己想法的人，但卻擔心周圍的評價，所以選擇比較安逸保守的生活方式，如果你的生活有轉折點，儘管有點害怕，但勇敢的去冒險吧，也許能開拓更多的機會和可能性。