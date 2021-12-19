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日立除濕機下殺5270元　長時間烘衣電費不飆高

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文／C編

冬季天氣濕濕冷冷，不但身體容易不舒服，衣服洗了卻晾不乾，或是總覺得衣櫃裡的衣服有點濕濕潤潤，也是一個令人煩惱的問題，「Her森森」推出「日立6L一級能效除濕機」，原價5990元、特價5270元，有助防霉、抗潮，而且屬一級節能，相當省電。

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▲日立,除濕機,除濕,機器,Her森森。（圖／Ｈｅｒ）

▲日立6L一級能效除濕機，原價5990元、特價5270元。點我搶購

這次推出的除濕機有感應裝置，可以自動偵測室內濕度，同時自動調整除濕行程，使濕度維持在適合人體舒適的環境，讓室內保持乾爽，地下室、廚房、浴室等容易潮濕的空間更是需要。

搭載可變式風向板，能調整出風方向，鎖定特別需要的地方吹送乾風，例如衣櫥、曬衣間、鞋櫃、棉被櫃等，幫助衣物快速除濕，同時具有負離子清淨濾網裝置，達到強力抑菌、除塵、脫臭，吹送出新鮮的空氣。

側取式透明水箱的設計，大容量的透明水箱能輕鬆看見水量，內部特殊滴水靜音設計結構，加上遮水蓋的設計，取出時不會濺溢，還可以直接連接水管排水，大型的活動把手，搭配方形底部橫向滑輪的設計，移動更省力。

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▲日立,除濕機,除濕,機器,Her森森。（圖／Ｈｅｒ）

▲日立6L一級能效除濕機，原價5990元、特價5270元。點我搶購

「Her森森」推出「日立6L一級能效除濕機」，原價5990元、特價5270元，不僅日立的品質有保障，迴轉式的壓縮機結合高效率的散熱裝置及環保冷媒，運轉安靜、除濕力強又省電，開一整天也不用擔心電費，絕對是最佳的選擇。

關鍵字：

日立, 除濕機, 除濕, 機器, Her森森

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